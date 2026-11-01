به گزارش میراث‌آریا، در این نشست که امروز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، رئیس کانون تشکل‌های گردشگری استان و رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای فعال در حوزه گردشگری برگزار شد، ابعاد مختلف دستورالعمل جدید تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، الزامات اجرایی آن و ضرورت اقدام به‌موقع تشکل‌ها برای تطبیق ساختار و اساسنامه خود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید جواد موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر اهمیت سامان‌دهی و تقویت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری اظهار کرد: اجرای دستورالعمل جدید، زمینه لازم را برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت و توان تخصصی آن‌ها فراهم می‌کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که تشکل‌ها در چارچوب ساختارهای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل جدید فعالیت کنند و فرآیند تطبیق اساسنامه و ساختار خود را در مهلت قانونی تعیین‌شده به انجام برسانند.

او افزود: تفویض بخشی از اختیارات و مسئولیت‌ها به تشکل‌های حرفه‌ای، مستلزم برخورداری این تشکل‌ها از ساختار قانونی و تشکیلاتی منطبق با ضوابط جدید است. از این رو، ضروری است تمامی تشکل‌های مشمول، ضمن توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، اقدامات لازم از جمله برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و اصلاح و تصویب اساسنامه‌های خود را در چارچوب مقررات انجام دهند.

هم‌چنین سید محمود مادرشاهیان رئیس کانون تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت همراهی و مشارکت همه تشکل‌های حرفه‌ای استان در اجرای این دستورالعمل گفت: هدف از این فرآیند، ایجاد ساختاری منسجم، هماهنگ و توانمند برای تشکل‌های گردشگری است تا این مجموعه‌ها بتوانند با جایگاه قانونی مشخص‌تر و ظرفیت اجرایی بیشتر، نقش مؤثرتری در پیگیری مسائل و مطالبات تخصصی فعالان صنعت گردشگری ایفا کنند.

او با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن تمامی تشکل‌های حرفه‌ای استان در چارچوب ضوابط جدید، خاطرنشان کرد: کانون تشکل‌های گردشگری استان آمادگی دارد با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زمینه اطلاع‌رسانی، هماهنگی و همراهی تشکل‌ها را برای طی مراحل قانونی و اجرایی این فرآیند فراهم کند.

در ادامه این نشست، رؤسای تشکل‌های حاضر ضمن طرح پرسش‌ها، ابهامات و دغدغه‌های خود درباره نحوه اجرای دستورالعمل، الزامات اساسنامه جدید، شرایط برگزاری مجامع و فرآیند تطبیق ساختار تشکیلاتی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. حاضران همچنین بر آمادگی تشکل‌های استان برای همراهی با این فرآیند و انجام اقدامات لازم در مهلت مقرر تأکید کردند.

این نشست در فضایی تعاملی و هم‌افزا برگزار شد و بر ضرورت تداوم هماهنگی میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کانون تشکل‌های گردشگری استان، به‌منظور تسهیل اجرای دستورالعمل جدید، رفع ابهامات و تقویت جایگاه تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تأکید شد.

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