به گزارش خبرنگار میراث آریا، با موافقت اداره‌کل امور پایگاه‌های معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، راه‌اندازی «پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک» و استقرار زیرساخت‌های اداری و علمی آن به‌طور رسمی در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان قرار گرفت.

یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، در تشریح اهداف راه‌اندازی این پایگاه اظهار کرد: پیرو هماهنگی‌های صورت‌گرفته و با توجه به اهمیت بی‌نظیر محوطه تاریخی مارلیک و پروپوزال مدون ارائه‌شده از سوی استان، ایجاد پایگاه ملی مارلیک آغاز شد تا حفاظت یکپارچه، مدیریت علمی نوین و سامان‌دهی ساختاریافته فعالیت‌های پژوهشی در این محوطه ارزشمند با شتاب بیشتری دنبال شود.

او با تأکید بر ظرفیت‌های برجسته این محوطه باستانی افزود: دره گوهررود مارلیک با دارا بودن مجموعه‌ای از محوطه‌های استقراری و گورستانی متعدد، به همراه میراث طبیعی پیرامونی، پتانسیل و شایستگی بالایی برای ثبت در فهرست میراث جهانی دارد؛ لذا با استقرار رسمی پایگاه پژوهشی مارلیک، الزامات علمی، حفاظتی و زیرساختی در راستای دستیابی به این مهم بیش از پیش فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، تمرکز و نظارت اختصاصی بر پروژه‌های پژوهشی، صیانت دقیق از عرصه و حریم محوطه و اجرای موشکافانه ضوابط حفاظتی را از دیگر اهداف کلیدی این اقدام برشمرد و تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی این پایگاه، فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت همگانی، به‌ویژه بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند سمن‌ها، انجمن‌های میراث‌فرهنگی و جوامع محلی در صیانت از این مواریث گرانبهاست.

سلمان‌خواه در پایان، پایگاه ملی مارلیک را به‌عنوان مرجع رسمی و تخصصی هماهنگی پروژه‌های پژوهشی، آموزشی و معرفی عمومی محوطه توصیف کرد و گفت: با راه‌اندازی این پایگاه، انتظار می‌رود روند حفاظت، پایش و مدیریت محوطه مارلیک وارد فاز نوین و ساختاریافته‌ای شود تا با برنامه‌ریزی بلندمدت، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن تضمین شده و مسیرها برای ثبت جهانی این محوطه تاریخی هموارتر گردد.

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