به گزارش میراث آریا، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، با اعلام برگزاری این نمایشگاه سراسری توسط اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، گفت که این رویداد از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار خواهد شد. وی افزود که در این نمایشگاه ۲۰۰ غرفه، شامل ۱۹۰ غرفه تخصصی صنایع‌دستی و غرفه‌هایی در حوزه‌های سوغات، گردشگری و تبلیغات حضور خواهند داشت.



مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی با تأکید بر اهمیت توسعه بازارهای سنتی و مدرن خاطرنشان کرد: «در این نمایشگاه ۴۰ رشته از رشته‌های تولید زنده و بومی استان‌های مختلف از جمله کپوبافی، گلیم‌بافی، گیوه دوزی، سفال، زیورآلات سنتی، قلم‌زنی و سایر صنایع دستی ارزشمند با حضور تمامی استان‌ها به نمایش گذاشته می‌شود که این امر منجر به تقویت زنجیره ارزش محصولات صنایع دستی خواهد شد.»



وی همچنین به برنامه‌های جانبی این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: «در کنار نمایش محصولات، برنامه‌های فرهنگی و بومی نیز در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به حضور ۳ سیاه چادر از استان کرمانشاه برای پخت و عرضه غذاهای بومی اشاره کرد که علاوه بر جنبه نمایشگاهی، به ارتقای گردشگری و جذب مخاطب کمک می‌کند.»



فرزاد اوجانی با اشاره به ساعات بازدید از نمایشگاه افزود: «بازدیدکنندگان می‌توانند در روزهای عادی از ساعت ۱۵ الی ۲۰ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح الی ۲۰ شب از این نمایشگاه بازدید نمایند.»



محل برگزاری این نمایشگاه بلوار شهید بهشتی، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان کرمانشاه اعلام شده است.

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