به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌الهی اظهار کرد: این نشست با عنوان «سیمای مد و لباس در فرهنگ کردستان» و با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی چالش‌ها و تقویت حضور فعالان حوزه مد و لباس استان برگزار شد.



معاون صنایع‌دستی کردستان افزود: در این نشست که کنشگران و فعالان حوزه‌های مختلف مد و لباس از جمله پوشاک، زیورآلات، کیف و کفش حضور داشتند، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی کردستان در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.



او با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس فجر با عنوان «کشف ایران» در دی‌ماه سال‌جاری در اصفهان، عنوان کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی هویت فرهنگی، هنرهای بومی و توانمندی‌های طراحان و تولیدکنندگان استان در عرصه مد و لباس است.



فرج‌الهی یادآور شد: بهره‌گیری از نمادها، نقوش، رنگ‌ها و عناصر هویت‌بخش فرهنگ کردی در طراحی محصولات معاصر، زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان در عرصه مد و لباس کشور است.

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