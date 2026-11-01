عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در یادداشتی به مناسبت دهم آبان روز پیوستن بندرعباس به شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو نوشت: دهم آبان‌ماه، یادآور پیوند بندرعباس با شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو و ثبت نام این شهر در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است؛ رویدادی که در سال ۱۳۹۸، ظرفیت‌های هنری، فرهنگی و بومی بندرعباس را در عرصه‌ای بین‌المللی مطرح کرد و زمینه تازه‌ای برای بهره‌گیری از خلاقیت‌های بومی در مسیر توسعه شهری فراهم آورد.

شبکه شهرهای خلاق یونسکو با هدف تقویت همکاری میان شهرهایی شکل گرفته است که فرهنگ و خلاقیت را از مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار می‌دانند. عضویت در این شبکه، علاوه بر اعتبار بین‌المللی، فرصتی برای تبادل تجربه، توسعه صنایع خلاق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی در رونق اقتصادی شهرهاست.

بندرعباس با برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی و تنوع چشمگیر صنایع‌دستی، شایستگی حضور در چنین عرصه‌ای را دارد. هنرهایی که ریشه در زندگی، اقلیم و فرهنگ مردم این منطقه دارند و بخشی از سرمایه فرهنگی و هنری بندرعباس و استان هستند.

این هنرها افزون بر ارزش تاریخی و هویتی، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصادی دارند. صنایع‌دستی می‌تواند به یکی از حلقه‌های اثرگذار زنجیره گردشگری تبدیل شود و با پیوند خوردن به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم بزند. معرفی هنرهای بومی، توسعه بازار فروش محصولات، ایجاد فضاهای عرضه صنایع‌دستی و حضور هدفمند هنرمندان در نمایشگاه‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم این حوزه را در اقتصاد گردشگری افزایش دهد.

از این منظر، عنوان شهر خلاق یونسکو نباید صرفاً به یک افتخار نمادین محدود بماند، بلکه باید به بستری برای توسعه اقتصاد خلاق، تقویت کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری، افزایش درآمد صنعتگران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، بخش خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای، فعالان گردشگری و جامعه هنرمندان است.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان نیز توسعه صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی در رونق گردشگری را از محورهای مهم فعالیت خود می‌داند. باور ما این است که صیانت از هنرهای بومی زمانی به نتیجه‌ای ماندگار خواهد رسید که در کنار حفظ اصالت و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده، زمینه مناسبی برای تولید، عرضه، بازاریابی و حضور مؤثر این هنرها در چرخه اقتصادی فراهم شود.

بندرعباس با تکیه بر هویت دریایی، تنوع فرهنگی و توانمندی هنرمندان خود، ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد خلاق و گردشگری فرهنگی در جنوب کشور تبدیل شود. بهره‌گیری درست از جایگاه بین‌المللی این شهر می‌تواند ضمن معرفی هرچه بیشتر فرهنگ هرمزگان، به رونق کسب‌وکارهای بومی، تقویت معیشت هنرمندان و افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد استان کمک کند.

دهم آبان‌ماه را به مردم بندرعباس، هنرمندان، صنعتگران و همه فعالان حوزه فرهنگ، گردشگری و صنایع‌دستی تبریک می‌گویم و امیدوارم با مشارکت و همدلی همه ظرفیت‌های استان، عنوان شهر خلاق یونسکو به فرصتی اثرگذار برای توسعه اقتصادی، رونق گردشگری و اعتلای هنرهای سنتی هرمزگان تبدیل شود.

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