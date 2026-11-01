۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خبر داد:

کرمانشاه آماده میزبانی از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی

کرمانشاه آماده میزبانی از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با بیان اینکه از فردا شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود، گفت: این نمایشگاه با حضور ۲۵۰ هنرمند از سراسر کشور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه در پارک شاهد برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی عصر یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در کرمانشاه، اظهار کرد: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه از فردا عصر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه کار خود را شروع می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: این نمایشگاه با حضور ۲۵۰ صنعتگر  هنرمند از سراسر کشور تا جمعه ۱۵ آبان‌ماه به کار خود ادامه می‌دهد.

او ادامه داد: حضور صنعتگران و هنرمندان رشته‌های مختلف از نقاط مختلف کشور باعث آشنایی مردم کرمانشاه با هنر، فرهنگ و تاریخ مناطق مختلف کشور می‌شود.

کوگانی با تأکید بر اینکه کرمانشاه از فرهنگ و تاریخ غنی برخوردار است، تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای سه شهر و یک روستای ملی صنایع‌دستی است که همین نشان از فرهنگ و تاریخ غنی کرمانشاه دارد.

او افزود: دالاهو به عنوان شهر ملی تنبور، نودشه به عنوان شهر ملی گیوه، هرسین به عنوان شهر ملی گلیم و روستای فش کنگاور به عنوان روستای ملی ساخت سازهای سنتی به ثبت ملی رسیده‌اند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه در پایان گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها، معرفی فرهنگ و هنر آشنایی مردم با هنر صنایع‌دستی است و همچنین صنعتگران با حضور در نمایشگاه می‌توانند با معرفی آثار خود فروش خوبی را تجربه کنند که در مجموع این رویداد می‌تواند باعث رونق اقتصادی و همچنین ترغیب هنرمندان برای تولید بیشتر و حضور پررنگ‌تر در بازارهای مختلف باشد.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه از دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ الی ۲۰  پذیرای بازدیدکنندگان است.

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کد خبر 1405081000736
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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