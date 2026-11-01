به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی عصر یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در کرمانشاه، اظهار کرد: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه از فردا عصر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه کار خود را شروع می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: این نمایشگاه با حضور ۲۵۰ صنعتگر هنرمند از سراسر کشور تا جمعه ۱۵ آبان‌ماه به کار خود ادامه می‌دهد.

او ادامه داد: حضور صنعتگران و هنرمندان رشته‌های مختلف از نقاط مختلف کشور باعث آشنایی مردم کرمانشاه با هنر، فرهنگ و تاریخ مناطق مختلف کشور می‌شود.

کوگانی با تأکید بر اینکه کرمانشاه از فرهنگ و تاریخ غنی برخوردار است، تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای سه شهر و یک روستای ملی صنایع‌دستی است که همین نشان از فرهنگ و تاریخ غنی کرمانشاه دارد.

او افزود: دالاهو به عنوان شهر ملی تنبور، نودشه به عنوان شهر ملی گیوه، هرسین به عنوان شهر ملی گلیم و روستای فش کنگاور به عنوان روستای ملی ساخت سازهای سنتی به ثبت ملی رسیده‌اند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه در پایان گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها، معرفی فرهنگ و هنر آشنایی مردم با هنر صنایع‌دستی است و همچنین صنعتگران با حضور در نمایشگاه می‌توانند با معرفی آثار خود فروش خوبی را تجربه کنند که در مجموع این رویداد می‌تواند باعث رونق اقتصادی و همچنین ترغیب هنرمندان برای تولید بیشتر و حضور پررنگ‌تر در بازارهای مختلف باشد.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه از دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

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