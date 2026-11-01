به گزارش میراث‌آریا، امروز ۱۰ آبان‌ماه مدیران شرکت گردشگری بلاد شمس کشور عراق با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری استان، توسعه همکاری‌های دوجانبه و رفع موانع ورود گردشگران عراقی، وارد ایلام شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: در جریان این سفر، نشست مشترکی با حضور عباس میرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، مدیران شرکت بلاد شمس عراق برگزار شد و راهکارهای گسترش تعاملات گردشگری میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شریفی افزود: همچنین هیئت عراقی از زیرساخت‌های گردشگری استان بازدید کرد و در ادامه، ظرفیت‌های گردشگری سلامت و خدمات تخصصی بیمارستان رازی ایلام با حضور مدیر و متخصصان این مرکز بررسی شد.

توسعه گردشگری با بهره‌گیری از ظرفیت مرز مهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، با اشاره به برخورداری استان از حدود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، اظهار کرد: سالانه حدود هشت میلیون تردد از مرز مهران انجام می‌شود و این ظرفیت، فرصت ارزشمندی برای توسعه تعاملات اقتصادی و گردشگری میان دو کشور فراهم کرده است.

عباس میرزاد افزود: استان ایلام با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی، مذهبی و سلامت و همچنین شرایط اقلیمی چهارفصل، آمادگی دارد در تمام طول سال میزبان گردشگران عراقی باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام تأکید کرد: تقویت ارتباطات میان فعالان گردشگری دو کشور، تدوین بسته‌های مناسب اقامتی و گردشگری و شناسایی راهکارهای قانونی برای ورود گروهی گردشگران از طریق اتوبوس‌های گردشگری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق این حوزه کمک کند.

ظرفیت ۵۴ دفتر خدمات مسافرتی برای توسعه گردشگری ورودی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به فعالیت ۵۴ دفتر خدمات مسافرتی در استان، اظهار کرد: ایلام از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه اقامت، از جمله هتل‌ها، خانه‌مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ... برخوردار است و تلاش می‌کنیم با ایجاد ارتباط مؤثر میان دفاتر خدمات مسافرتی استان و فعالان گردشگری عراق، زمینه افزایش ورود گردشگران و ماندگاری بیشتر آنان را فراهم کنیم.

شریفی افزود: بر اساس آمار موجود، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۱ هزار گردشگر عراقی در مراکز اقامتی استان اقامت داشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مناسب ایلام برای توسعه گردشگری بین‌المللی است.

شریفی با اشاره به تنوع جاذبه‌های گردشگری استان تصریح کرد: گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی، گردشگری تاریخی و مذهبی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در قالب بسته‌های هدفمند گردشگری به گردشگران عراقی معرفی شوند و زمینه رونق کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه را فراهم کنند.

هدف‌گذاری برای ورود یک‌هزار گردشگر عراقی

در پایان این نشست، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان شرکت بلاد شمس عراق، شرکت مدائن و دفاتر خدمات مسافرتی استان ایلام تأکید شد و مقرر شد مقدمات تنظیم تفاهم‌نامه همکاری در نخستین فرصت فراهم شود.

بر اساس توافق اولیه، در صورت نهایی‌شدن تفاهم‌نامه و فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، برنامه‌ریزی برای ورود یک‌هزار گردشگر عراقی به استان ایلام طی مدت دو ماه در دستور کار قرار خواهد گرفت، اقدامی که می‌تواند گامی مؤثر در راستای توسعه گردشگری ورودی، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی استان باشد.

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