به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز یکشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان، توسعه کسب‌ و کارهای بومی و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال و درآمدزایی، طی نیمه نخست سال جاری ۳۱۰ مجوز در حوزه صنایع‌دستی شهرستان صادر شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خواف افزود: از مجموع مجوزهای صادرشده ۲۸۵ مجوز مربوط به تولید انفرادی صنایع‌دستی، ۴ مجوز مربوط به فروشگاه‌های صنایع‌دستی و ۲۱مجوز نیز در بخش مشاغل خانگی بوده است.

باعقیده با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در زمینه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تصریح کرد:‌ گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، آهنگری و خراطی از جمله رشته‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی شهرستان خواف هستند که با تکیه بر مهارت هنرمندان بومی، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه را تشکیل می‌دهند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خواف ادامه داد: صدور مجوزهای فعالیت در حوزه صنایع‌دستی، علاوه بر کمک به سامان‌دهی فعالیت هنرمندان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه توسعه تولید، گسترش بازار فروش محصولات و تقویت مشاغل خانگی را فراهم کند.

او تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و تلاش برای رونق تولیدات بومی، گامی مؤثر در راستای حفظ هنرهای سنتی، صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و انتقال مهارت‌های ارزشمند به نسل‌های آینده است.

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