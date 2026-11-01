۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد:

معرفی ۱۵۸ متقاضی تسهیلات تبصره ۱۵  آبدانان ایلام به چهار بانک عامل

معرفی ۱۵۸ متقاضی تسهیلات تبصره ۱۵  آبدانان ایلام به چهار بانک عامل

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از معرفی ۱۵۸ متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۵ در شهرستان آبدانان با مجموع اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال به چهار بانک عامل خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۰ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، هنرمندان صنایع‌دستی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان آبدانان، تعداد ۱۵۸ نفر از متقاضیان واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی و اداری و اخذ مجوزهای لازم، با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال به بانک‌های صادرات، ملی، قرض‌الحسنه مهر ایران و ملت معرفی شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری اختصاص یافته و روند بهره‌مندی معرفی‌شدگان از اعتبارات حمایتی در بانک‌های عامل دنبال شده است.

شریفی با اشاره به عملکرد شاخص شهرستان آبدانان در سال گذشته تصریح کرد: این شهرستان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ در سطح استان ایلام موفق به کسب رتبه نخست شد، موفقیتی که بیانگر پیگیری مستمر، تلاش و اهتمام مجموعه همکاران میراث‌فرهنگی شهرستان در راستای حمایت از متقاضیان و تسهیل دسترسی فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری به اعتبارات حمایتی است.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت این تسهیلات در رونق اقتصادی شهرستان خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های صنایع‌دستی و گردشگری نقش مؤثری در توسعه کسب‌وکارهای محلی، تقویت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و تثبیت اشتغال دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های بومی شهرستان باشد.

شریفی در پایان ضمن قدردانی از همکاری بانک‌های عامل و تلاش مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان آبدانان، بر ضرورت تداوم حمایت‌های بانکی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000739
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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