معرفی ۱۵۸ متقاضی تسهیلات تبصره ۱۵  آبدانان ایلام به چهار بانک عامل

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۰ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، هنرمندان صنایع‌دستی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان آبدانان، تعداد ۱۵۸ نفر از متقاضیان واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی و اداری و اخذ مجوزهای لازم، با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال به بانک‌های صادرات، ملی، قرض‌الحسنه مهر ایران و ملت معرفی شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری اختصاص یافته و روند بهره‌مندی معرفی‌شدگان از اعتبارات حمایتی در بانک‌های عامل دنبال شده است.

شریفی با اشاره به عملکرد شاخص شهرستان آبدانان در سال گذشته تصریح کرد: این شهرستان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ در سطح استان ایلام موفق به کسب رتبه نخست شد، موفقیتی که بیانگر پیگیری مستمر، تلاش و اهتمام مجموعه همکاران میراث‌فرهنگی شهرستان در راستای حمایت از متقاضیان و تسهیل دسترسی فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری به اعتبارات حمایتی است.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت این تسهیلات در رونق اقتصادی شهرستان خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های صنایع‌دستی و گردشگری نقش مؤثری در توسعه کسب‌وکارهای محلی، تقویت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و تثبیت اشتغال دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های بومی شهرستان باشد.

شریفی در پایان ضمن قدردانی از همکاری بانک‌های عامل و تلاش مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان آبدانان، بر ضرورت تداوم حمایت‌های بانکی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد.

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