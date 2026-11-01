به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نتایج نخستین المپیاد بین‌المللی هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت دایا ۲۰۲۶ هم‌زمان با روز جهانی هنرمند، در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد. این رویداد با حضور ۹۱ هنرمند از ۱۸ کشور جهان و با محوریت کانون فرهنگی و هنری دایا، وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و با همکاری بین‌المللی گالری LUMEN ART GALLERY برگزار شد.

این المپیاد با موضوع محوری «هویت فرهنگی» و با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، بازتاب تنوع فرهنگی و گسترش گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها شکل گرفت و تلاش کرد از طریق هنر، زمینه شناخت و معرفی جلوه‌های گوناگون هویت‌های فرهنگی و تعامل میان هنرمندان کشورهای مختلف را فراهم کند.



داوری آثار این دوره را هیئتی بین‌المللی متشکل از شش داور از کشورهای ایران، آلمان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه بر عهده داشتند. تخصص داوران حوزه‌هایی همچون هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و انسان‌شناسی را در بر می‌گرفت.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، عنوان شایسته تقدیر (Honorable Mention) به پنج اثر هنری اختصاص یافت که در میان آثار منتخب بالاترین رتبه را کسب کرده بودند. در این بخش، زهرا عصاریان، هنرمند نوجوان ایرانی از دزفول، حدیث طاهری بابااحمدی از قروه، علی اکبری عادلی، هنرمند افغانستانی ساکن ایران، اکرم سادات شرق‌آزادی از تهران و محمد کریمی، هنرمند نوجوان اهل قروه، به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

همچنین عنوان شایستگی ویژه (Special Merit) به پنج اثر دیگر از آثار منتخب اختصاص پیدا کرد. در این بخش، سپیده اوسطی، فرزانه رضانیا، صبا میرزایی مقدم و ملیحه میرزایی (برای ارائه یک اثر مشترک)، آریا مشفق قاسم‌آباد از ایران و Aritri Ghosh از بنگلادش معرفی شدند.

در بخش مورد توجه ویژه (Special Recognition) نیز مهدیه غفرانی نیکنام، علیرضا آقایی‌دوست و ثمین کهنسال (برای ارائه یک اثر مشترک)، مرضیه هاشمی‌زاد، آریا مشفق قاسم‌آباد و Eugene Miera از کنیا در میان هنرمندان معرفی‌شده قرار گرفتند.

در بخش فینالیست‌ها نیز امیرعلی میرچی، هنرمند نوجوان طیف اتیسم، موفق شد به مرحله نهایی این رویداد راه پیدا کند. حضور او در میان فینالیست‌ها، توجه به اهمیت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت هنری و دیده‌شدن هنرمندان با تجربه‌ها و توانایی‌های متفاوت را برجسته می‌کند.

حضور هنرمندانی با ملیت‌ها و پیشینه‌های فرهنگی گوناگون، از جمله هنرمند افغانستانی ساکن ایران در کنار هنرمندان ایرانی، با رویکرد اصلی این المپیاد در زمینه گفت‌وگوی میان‌فرهنگی و بازتاب تنوع هویت‌های فرهنگی هم‌راستا است.

نخستین المپیاد بین‌المللی هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت دایا ۲۰۲۶ با فراهم‌کردن بستری برای معرفی آثار هنری در عرصه بین‌المللی، فرصتی برای تعامل هنرمندان و بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی کشورهای مختلف ایجاد کرد.



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