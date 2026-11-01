به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نتایج نخستین المپیاد بین‌المللی هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت دایا ۲۰۲۶ با موضوع «هویت فرهنگی»، هم‌زمان با روز جهانی هنرمند اعلام شد و آریا مشفق قاسم‌آباد، هنرمند نوجوان ایرانی از استان گیلان، توانست با ارائه دو اثر نقاشی، دو عنوان بین‌المللی این رویداد را از آن خود کند.

این هنرمند نوجوان برای یکی از آثار خود عنوان «شایستگی ویژه» و برای اثر دیگر عنوان «تقدیر ویژه» را کسب کرد.

نخستین المپیاد بین‌المللی هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت دایا ۲۰۲۶ با حضور ۹۱ هنرمند از ۱۸ کشور جهان، با محوریت کانون فرهنگی و هنری دایا، وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و با همکاری بین‌المللی گالری LUMEN ART GALLERY برگزار شد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، بازتاب هویت‌های فرهنگی و گسترش گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها شکل گرفت و تلاش کرد فراتر از یک رقابت هنری، بستری برای معرفی هنرمندان و نمایش جلوه‌های متنوع فرهنگی کشورهای مختلف فراهم کند.

داوری آثار این المپیاد را هیئتی بین‌المللی متشکل از شش داور از کشورهای ایران، آلمان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه بر عهده داشتند. تخصص داوران حوزه‌هایی همچون هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و انسان‌شناسی را شامل می‌شد.

دو عنوان «شایستگی ویژه» و «تقدیر ویژه» از جمله عناوین اختصاص‌یافته به آثار منتخب این المپیاد بودند که بر اساس ارزیابی نهایی هیئت داوری به هنرمندان برگزیده تعلق گرفتند.

کسب دو عنوان بین‌المللی برای دو اثر آریا مشفق قاسم‌آباد، علاوه بر ثبت موفقیتی هنری برای این نوجوان گیلانی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های نسل جوان هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی فراهم کرده است.

حضور هنرمندان نوجوان در رویدادهای بین‌المللی از این دست، اهمیت حمایت از استعدادهای هنری نسل جدید و فراهم‌کردن زمینه تعامل، تبادل فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های خلاقانه ایران در سطح جهانی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

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