موزه میراث روستایی گیلان بستر معرفی هویت بومی است؛ ضبط نماهنگ «سلام ایران» با نوای گروه سرود «مهوا»

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر امانی با اشاره به اهمیت صیانت و معرفی اصالت‌های بومی استان گیلان اظهار کرد: موزه میراث روستایی گیلان به عنوان یک اکوموزه، با دارا بودن معماری اصیل، فضاهای بازسازی شده و خانه‌های روستایی از اقصی نقاط استان گیلان، ظرفیتی بی‌نظیر برای تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری و مستندسازی میراث ملموس و ناملموس این خطه محسوب می‌شود.

مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان گفت: در همین راستا، مراحل ضبط نماهنگ «سلام ایران» با همکاری گروه سرود دختران «مهوا» از رشت در این مجموعه انجام گرفت تا پیوندی میان هنر موسیقی، اصالت‌های فرهنگی و جاذبه‌های موزه‌ای شکل گیرد.

او در ادامه افزود: حضور اعضای گروه سرود مهوا با پوشش‌های اصیل و رنگارنگ لباس محلی گیلان در فضای روستایی موزه، جلوه‌های چشم‌نوازی از هویت، فرهنگ و پوشش بومی این خطه را به مخاطبان معرفی می‌کند.

امانی در پایان خاطرنشان کرد: این پایگاه ملی همواره با همکاری در تولید آثار فرهنگی و هنری در مسیر معرفی میراث‌فرهنگی و پویایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این اکوموزه نقش‌آفرینی می‌کند.

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