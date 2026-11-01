۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۸

موزه میراث روستایی گیلان بستر معرفی هویت بومی است؛ ضبط نماهنگ «سلام ایران» با نوای گروه سرود «مهوا»

موزه میراث روستایی گیلان بستر معرفی هویت بومی است؛ ضبط نماهنگ «سلام ایران» با نوای گروه سرود «مهوا»

مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان از ضبط نماهنگ «سلام ایران» توسط گروه سرود دختران «مهوا» در این مجموعه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی این اکوموزه، گامی مؤثر در راستای پیوند هنر و میراث فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر امانی با اشاره به اهمیت صیانت و معرفی اصالت‌های بومی استان گیلان اظهار کرد: موزه میراث روستایی گیلان به عنوان یک اکوموزه، با دارا بودن معماری اصیل، فضاهای بازسازی شده و خانه‌های روستایی از اقصی نقاط استان گیلان، ظرفیتی بی‌نظیر برای تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری و مستندسازی میراث ملموس و ناملموس این خطه محسوب می‌شود.

مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان گفت: در همین راستا، مراحل ضبط نماهنگ «سلام ایران» با همکاری گروه سرود دختران «مهوا» از رشت در این مجموعه انجام گرفت تا پیوندی میان هنر موسیقی، اصالت‌های فرهنگی و جاذبه‌های موزه‌ای شکل گیرد.

او در ادامه افزود: حضور اعضای گروه سرود مهوا با پوشش‌های اصیل و رنگارنگ لباس محلی گیلان در فضای روستایی موزه، جلوه‌های چشم‌نوازی از هویت، فرهنگ و پوشش بومی این خطه را به مخاطبان معرفی می‌کند.

امانی در پایان خاطرنشان کرد: این پایگاه ملی همواره با همکاری در تولید آثار فرهنگی و هنری در مسیر معرفی میراث‌فرهنگی و پویایی هرچه بیشتر  ظرفیت‌های این اکوموزه نقش‌آفرینی می‌کند. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000742
دبیر محمد آوخ

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