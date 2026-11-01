به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پی درگذشت مرحوم حسین طاهری، استاندار اسبق تهران و از چهره‌های باسابقه عرصه مدیریت کشور، این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

«خبر درگذشت مرحوم حسین طاهری، موجب تاثر و تاسف عمیق شد.

آن مرحوم با سال‌ها حضور در عرصه مسئولیت‌های مدیریتی، بخشی مهم از تجربه انباشته نظام خدمتگزاری در ایران بود.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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