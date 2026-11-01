به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، عصر امروز در نشستی با فعالان بخش خصوصی با محوریت شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای گردشگری که در دفتر کار وی برگزار شد، اظهار داشت: بحث گردشگری در داخل این استان با وجود تمامی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر، هنوز توسط فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه به باور قلبی نرسیده است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود، نبود ارتباط مؤثر و انسجام میان فعالان این صنعت است.

او افزود: متأسفانه هرکس با فکر و سلیقه خود به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و اگر طرح‌های گردشگری سطح استان را رصد کنیم، شاید تنها چهار یا پنج مجموعه با دانش و آگاهی علمی در این حوزه فعالیت دارند و بقیه واحدها درست مانند مغازه‌های قدیمی عمل می‌کنند که تنها منتظر نشسته‌اند تا مشتری به‌صورت اتفاقی از راه برسد.

امیرحسینی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه، تشکیل تشکل حرفه‌ای گردشگری با محوریت تمامی اعضا است و ما با جدیت پیگیری می‌کنیم تا این روند سریع‌تر به سرانجام برسد؛ چرا که این موضوع جزو اولویت‌های کاری وزارتخانه قرار دارد و تا پایان آبان‌ماه تمامی استان‌ها موظفند جمع‌بندی لازم را انجام داده و اساسنامه انجمن‌های قبلی را با تشکل‌های نوین تطبیق دهند تا این فرآیند با سرعت بیشتری اجرایی شود.

عدم انسجام و نبود زیرساخت‌های مناسب، فعالان بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است

در ادامه این نشست، نوشاد، مدیر هتل پارسیان یاسوج گفت: در حوزه گردشگری استان با چالش‌های ساختاری فراوانی روبه‌رو هستیم و تا زمانی که نگاه حمایتی واقعی و برنامه‌ریزی منسجم وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم شاهد تحول چشمگیری در جذب مسافر و گردشگر باشیم.

او افزود: ما بارها آمادگی خود را برای همکاری در زمینه برگزاری فراخوان‌ها و انطباق اساسنامه‌ها اعلام کرده‌ایم؛ اما انتظار داریم که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیز در کنار بخش خصوصی باشند تا مشکلات مربوط به هزینه‌های جاری، استانداردسازی خدمات و نظافت واحدها به شکل اصولی برطرف گردد.

نوشاد تصریح کرد: تشکل‌های حرفه‌ای زمانی می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند که اعضا به صورت واقعی پای کار بیایند و منافع صنفی به صورت جمعی پیگیری شود؛ لذا امیدواریم با برگزاری مجمع جدید و مشخص شدن ارکان انجمن، بتوانیم به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای ملی حضور مؤثرتری داشته باشیم.

جزیره‌ای عمل کردن و کمبود حمایت‌های عملی، مانع اصلی توسعه گردشگری در استان است

همچنین در این نشست، باقرپور، مدیر گردشگری اقامتی بویرلند بیان کرد: واقعیت این است که مشکلات بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد فراتر از مسائل روتین است و نگاه جزیره‌ای و نبود بازاریابی متمرکز باعث شده است تا ظرفیت‌های اقامتی استان آن‌طور که باید دیده نشوند.

وی افزود: اگر به دنبال توسعه پایدار گردشگری هستیم، باید چرخه تصمیم‌گیری با مشارکت جدی فعالان این حوزه اصلاح شود و تشکیل تشکل حرفه‌ای می‌تواند گام بلندی در راستای تعیین نرخ‌گذاری‌های منطقی، نظارت درون‌صنفی و ارتقای کیفیت بهداشتی و خدماتی واحدها باشد.

باقرپور در پایان خاطرنشان کرد: ما از هرگونه اقدام قانونی جهت به‌روزرسانی اساسنامه و برگزاری انتخابات صنفی استقبال می‌کنیم و امیدواریم با همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی، موانع پیش‌روی واحدهای اقامتی هرچه سریع‌تر برطرف شود.

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