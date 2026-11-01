به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تشریح مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت تقویت حمایت‌های تقنینی و مالی از این وزارتخانه و رفع موانع ساختاری پیش‌روی ماموریت‌های آن تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سه چالش بنیادین این وزارتخانه، ناتمام ماندن استقرار ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف، ضرورت تغییر نگرش عمومی به میراث‌فرهنگی و عدم تناسب منابع مالی با گستره ماموریت‌ها را از مهم‌ترین مسائل این مجموعه برشمرد و خواستار همراهی مجلس برای تعیین تکلیف این موضوعات شد.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت اجتماعی‌سازی حفاظت از میراث‌فرهنگی اظهار کرد: میراث‌فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان یک افتخار ملی و بخشی از زندگی اجتماعی مردم است، اما در ایران گاهی به مسئله‌ای میان حاکمیت و مردم تبدیل شده است، در حالی که مردم باید خود را صاحبان و حافظان این سرمایه ملی بدانند.

وی با تفکیک مفهوم بافت تاریخی از بافت فرسوده، تصریح کرد: بافت تاریخی واجد ارزش‌های هویتی، فرهنگی و معماری است و نباید آن را با مفهوم فرسودگی یکسان دانست. حفاظت از این بافت‌ها مستلزم تغییر نگرش عمومی و تبدیل میراث‌فرهنگی به یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی است.

ضرورت تامین سالانه ۳۷ هزار میلیارد تومان برای حفاظت از میراث تاریخی

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به گستره مسئولیت‌های حفاظتی این وزارتخانه، عدم تناسب اعتبارات با حجم ماموریت‌ها را یکی از موانع اصلی صیانت از آثار تاریخی دانست و گفت: نگهداری و حفاظت از حدود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، از جمله بیش از ۱۴ هزار بنای تاریخی، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و برآورد کارشناسی ما برای انجام حداقلی ماموریت‌های حفاظتی، سالانه حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزود: بخش عمده منابع وزارتخانه صرف هزینه‌های جاری و حقوق و مزایا می‌شود و برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی، منابع متناسب با نیازهای واقعی در اختیار نداریم.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت واقع‌بینی در تخصیص اعتبارات خاطرنشان کرد: انتظار داریم مجلس در تامین منابع متناسب با ماموریت‌های وزارتخانه و رفع محدودیت‌های اعتباری این حوزه نقش موثری ایفا کند.

ایران‌هراسی و محدودیت‌های هوایی؛ دو مانع جدی توسعه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به تاثیر تحولات امنیتی، تحریم‌های هوایی و ایران‌هراسی بر صنعت گردشگری کشور گفت: محدودیت‌های پروازی و بازنمایی منفی ایران در رسانه‌های بین‌المللی، شرایط جذب گردشگر را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی رسانه‌ای و تبلیغات بین‌المللی گردشگری افزود: برای معرفی ظرفیت‌های ایران و مقابله با ایران‌هراسی، به تولید محتوای حرفه‌ای و چندزبانه و انتشار آن در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی نیاز داریم. برآورد ما این است که اجرای یک برنامه موثر در این زمینه، سالانه دست‌کم ۱۰ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به آمار ورود گردشگران خارجی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت تاکنون، پیش از تشدید محدودیت‌های هوایی، حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شده بودند. با این حال، تحولات امنیتی و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی بر این روند تاثیر گذاشت؛ به‌گونه‌ای که میزان ورود گردشگران در فروردین‌ماه با افت حدود ۷۳ درصدی مواجه شد و این میزان در شهریورماه به حدود سه درصد کاهش یافت، اما در مهرماه بار دیگر با تشدید محدودیت‌های پروازی شرایط دشوارتر شد.

وی توسعه گردشگری کشورهای همسایه و فعال‌سازی ظرفیت مرزهای زمینی را از راهبردهای جایگزین برای حفظ جریان ورود گردشگران دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه و اتصال حمل‌ونقل زمینی به پروازهای داخلی، می‌توان زمینه سفر گردشگران کشورهای همسایه به مقاصدی همچون مشهد، اصفهان و شیراز را فراهم کرد.

سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون سرمایه‌گذاری و زیرساخت امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: گردشگری با سخنرانی، تدوین برنامه و صدور بخشنامه توسعه پیدا نمی‌کند، این صنعت به سرمایه‌گذاری، تسهیلات، زیرساخت و تسهیل فرآیندهای اجرایی نیاز دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی پروژه‌های گردشگری افزود: در تعامل با صندوق توسعه ملی و نظام بانکی، برنامه‌هایی برای افزایش منابع قابل اختصاص به پروژه‌های گردشگری پیش‌بینی شده است. همچنین در چارچوب تسهیلات اشتغال‌زایی، حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ظرفیت اعتباری برای حوزه‌های اشتغال‌زا در نظر گرفته شده که صنایع‌دستی و بوم‌گردی نیز از آن بهره‌مند خواهند شد.

صالحی‌امیری با اشاره به وجود ۳۰۱۷ پروژه گردشگری آماده تکمیل با تامین تسهیلات گفت: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند و با تأمین منابع مالی می‌توانند به مرحله بهره‌برداری برسند. تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی، نقش مهمی در تکمیل این طرح‌ها و افزایش ظرفیت اقامتی کشور دارد.

وی با بیان اینکه گردشگری از ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی برخوردار است، افزود: این صنعت حدود ۴۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و با احتساب اشتغال غیرمستقیم، دامنه اشتغال آن به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد، ازاین‌رو حمایت از گردشگری، حمایت از اشتغال، کسب‌وکارهای محلی و توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور است.

گردشگری فرهنگی و مذهبی؛ ظرفیتی برای توسعه بازارهای جدید

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و عرفانی ایران، توسعه بازار گردشگران مسلمان را یکی از فرصت‌های مهم پیش‌روی کشور دانست و گفت: باید با شناخت علایق و ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی گردشگران کشورهای مختلف، بسته‌های متناسب طراحی کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت جذب گردشگران کشورهای مسلمان از جمله اندونزی و پاکستان افزود: گردشگری مذهبی و فرهنگی نباید صرفا به زیارت محدود شود، بلکه می‌توان با معرفی شخصیت‌های برجسته تاریخی و عرفانی، زمینه توسعه مسیرهای متنوع گردشگری را فراهم کرد.

صالحی‌امیری همچنین ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی را برای میزبانی از گردشگران خارجی و رویدادهای بین‌المللی ضروری دانست و تاکید کرد: برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران است و بهره‌گیری از این فرصت به هتل‌های استاندارد، حمل‌ونقل مناسب و زیرساخت‌های میزبانی نیاز دارد.

مجلس در رفع موانع ساختاری و توسعه‌ای وزارتخانه نقش مؤثری دارد

وزیر میراث‌فرهنگی در جمع‌بندی سخنان خود، تعیین تکلیف ساختار و شرح وظایف وزارتخانه، اجتماعی‌سازی میراث‌فرهنگی، تأمین منابع مالی متناسب با ماموریت‌ها، عبور از محدودیت‌های گردشگری در شرایط جنگی و توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها را پنج محور اصلی مسائل این وزارتخانه عنوان کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل دولت و مجلس اظهار کرد: انتظار ما از نمایندگان این است که در کنار پیگیری مطالبات حوزه‌های انتخابیه، به مسائل ساختاری و ملی دستگاه‌ها نیز توجه کنند. وزارت میراث‌فرهنگی برای انجام ماموریت‌های خود به حمایت مجلس نیاز دارد.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: اگر بتوانیم با همراهی مجلس و دولت این گره‌ها را باز کنیم، ظرفیت‌های گسترده میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور می‌تواند به فرصتی بزرگ برای اشتغال، توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان تبدیل شود.

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