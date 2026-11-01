همزمان با آغاز فرآیند غرفه‌چینی شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، فضای نمایشگاه رنگ‌وبوی هنر و صنایع‌دستی به خود گرفت. هنرمندان و غرفه‌داران در نخستین روز، با آماده‌سازی و چیدمان غرفه‌ها، خود را برای آغاز رسمی این رویداد و میزبانی از علاقه‌مندان به هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آماده می‌کنند؛ تصاویری از پشت صحنه نمایشگاهی که قرار است جلوه‌ای از هنر دست هنرمندان سراسر کشور را به نمایش بگذارد.