۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۵

پشت صحنه شانزدهمین نمایشگاه صنایع‌دستی کرمانشاه؛ غرفه‌ها در آستانه یک رویداد هنری

پشت صحنه شانزدهمین نمایشگاه صنایع‌دستی کرمانشاه؛ غرفه‌ها در آستانه یک رویداد هنری

همزمان با آغاز فرآیند غرفه‌چینی شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، فضای نمایشگاه رنگ‌وبوی هنر و صنایع‌دستی به خود گرفت. هنرمندان و غرفه‌داران در نخستین روز، با آماده‌سازی و چیدمان غرفه‌ها، خود را برای آغاز رسمی این رویداد و میزبانی از علاقه‌مندان به هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آماده می‌کنند؛ تصاویری از پشت صحنه نمایشگاهی که قرار است جلوه‌ای از هنر دست هنرمندان سراسر کشور را به نمایش بگذارد.

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تهیه و تدوین: روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه 

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100748
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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