به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شماره ۷۶ ماهنامه «شبکه آفتاب» با مجموعه‌ای از مطالب تاریخی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است که در آن، پرونده ویژه‌ای به حضور دیلن توماس در ایران در سال ۱۳۲۹ اختصاص دارد.

این پرونده شامل گفت‌وگو با نریمان معصومی، استاد دانشگاه بریستول و کارگردان مستند «ریختن آب بر نفت متلاطم»، انتشار فارسی نامه‌های دیلن توماس از ایران برای نخستین‌بار و انتشار عکس‌های دیده‌نشده از آبادان در آن دوران است. همچنین گزارشی از یک خبرنگار نیوزیلندی درباره آخرین لحظات حضور انگلیسی‌ها در آبادان پس از ملی‌شدن صنعت نفت و روایتی از روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نقل از همسایه دکتر محمد مصدق در این شماره منتشر شده است.

گفت‌وگوی ویژه با پرویز حبیب‌پور، نقاشی که رؤیای دریانوردی داشت، یادداشتی درباره جواد مجابی و زیبایی‌شناسی غیاب او، پرونده ادبی «ایران قدیم از چشم زن فرنگی در سه سفرنامه»، بررسی لایه‌های آشکار و پنهان زندگی زنان سالمند تنها، گفت‌وگو با جلال تهرانی، چهره‌نگاری مردم عادی در فیلم‌های مستند و گزارشی درباره بالاشهر و پایین‌شهر تهران از دیگر مطالب این شماره است.

همچنین یادداشتی با عنوان «نابرابری حتی در تخلف»، گفت‌وگویی منتشرنشده با احمد پژمان و گفت‌وگو با آتوسا افشین‌نوید درباره رمان جدیدش در هفتادوششمین شماره این ماهنامه پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

هم‌زمان با انتشار این شماره، دو مستند «ریختن آب بر روی نفت متلاطم» ساخته نریمان معصومی و «داستان ایرانی» (Persian Story)، مستند تبلیغاتی شرکت بریتیش پترولیوم در مواجهه با ملی‌شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۹۵۲، به نمایش درمی‌آیند.

این برنامه پنج‌شنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۷ با حضور رؤیا خوشنویس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در حوزه نفت و انرژی، در فضای «در عین حال» واقع در بالای کتاب‌فروشی دی برگزار می‌شود.

مستند «ریختن آب بر روی نفت متلاطم» به موضوع حضور دیلن توماس در ایران هم‌زمان با ملی‌شدن صنعت نفت می‌پردازد و برای نخستین‌بار در ایران اکران خواهد شد. مستند «داستان ایرانی» نیز با زیرنویس فارسی و با بالاترین کیفیت به نمایش درمی‌آید.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.

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