ثبت ملی چهار اثر تاریخی ایذه؛ گامی استوار در مسیر ثبت جهانی

صادق شیخی، مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر)، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از ثبت چهار اثر تاریخی این شهرستان در فهرست آثار ملی ایران خبر داد و این رویداد را گامی ارزشمند در مسیر حفاظت از مواریث فرهنگی و تقویت زمینه‌های لازم برای ثبت جهانی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه دانست.

چهار اثر تاریخی شامل شاه‌بهرام، قلعه گلاب، پل پاپیلا و نگارکند الهک که از محوطه‌ها، نگارکندها و بناهای تاریخی ایذه به شمار می‌روند، پس از طرح و تصویب در شورای ملی ثبت آثار، به‌طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفتند. این اتفاق را می‌توان نقطه عطفی در مسیر حفاظت از این آثار، زمینه‌ساز پژوهش‌های آینده و گامی مؤثر برای تکمیل و تقویت پرونده ثبت جهانی این خطه تاریخی دانست.

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر) با تأکید بر ضرورت صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و همه آثار ارزشمند به حمایت‌های همه‌جانبه نیاز دارند؛ با این حال، قانون برای آثار ثبت‌شده صراحت و ضمانت اجرایی بیشتری در نظر گرفته است و به همین دلیل، مسئولیت حفاظت و صیانت از این آثار اهمیت و ضرورت مضاعفی پیدا می‌کند.

او افزود: در همین راستا، این پایگاه در نظر دارد به‌صورت مستمر برای تمامی آثار منطقه، شناسنامه‌های علمی و حقوقی تهیه کند و با اتکا به پژوهش‌ها و مطالعات تخصصی، ابعاد مختلف هر اثر از جمله نوع کاربری، وضعیت مالکیت، چالش‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز را در این شناسنامه‌ها ثبت و مستند کند.

شیخی با اشاره به شرایط ویژه و حساس ایذه در مقطع کنونی تصریح کرد: با توجه به اینکه دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز در منطقه یکی از موانع اصلی در مسیر ثبت جهانی به شمار می‌رود، ضروری است فرمانداری، دادگستری، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌ها و همکاری‌های لازم را در ابعاد اعتباری، حقوقی و اجرایی برای حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی منطقه به عمل آورند.

وی ضمن قدردانی از مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، معاون میراث فرهنگی، مسئول ثبت آثار، اعضای شورای ملی ثبت آثار و همچنین مدیریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایذه به دلیل حمایت‌ها و همکاری‌های انجام‌شده، گفت: پرونده این چهار اثر با اتکا به توان کارشناسی متخصصان پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر) تهیه و تدوین شده است. در این زمینه، لازم می‌دانم به‌طور ویژه از تلاش‌های مهدی فرجی و فرشاد خدابخشی قدردانی کنم.

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های مستمر مدیرکل میراث فرهنگی استان و مجموعه‌های ذی‌ربط، به‌زودی شعبه‌ای ویژه در دادگستری برای رسیدگی تخصصی به جرایم مرتبط با حوزه‌هایی همچون میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد شود تا امکان برخورد قاطع‌تر با تخلفات و صیانت مؤثرتر از این سرمایه‌های بی‌بدیل فراهم شود.

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