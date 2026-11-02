۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۸

ثبت ملی چهار اثر تاریخی ایذه؛ گامی استوار در مسیر ثبت جهانی

ثبت ملی چهار اثر تاریخی ایذه؛ گامی استوار در مسیر ثبت جهانی

چهار اثر تاریخی شامل شاه‌بهرام، قلعه گلاب، پل پاپیلا و نگارکند الهک که از محوطه‌ها، نگارکندها و بناهای تاریخی ایذه به شمار می‌روند، پس از طرح و تصویب در شورای ملی ثبت آثار، به‌طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفتند. این اتفاق را می‌توان نقطه عطفی در مسیر حفاظت از این آثار، زمینه‌ساز پژوهش‌های آینده و گامی مؤثر برای تکمیل و تقویت پرونده ثبت جهانی این خطه تاریخی دانست.

صادق شیخی، مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر)، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از ثبت چهار اثر تاریخی این شهرستان در فهرست آثار ملی ایران خبر داد و این رویداد را گامی ارزشمند در مسیر حفاظت از مواریث فرهنگی و تقویت زمینه‌های لازم برای ثبت جهانی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه دانست.

چهار اثر تاریخی شامل شاه‌بهرام، قلعه گلاب، پل پاپیلا و نگارکند الهک که از محوطه‌ها، نگارکندها و بناهای تاریخی ایذه به شمار می‌روند، پس از طرح و تصویب در شورای ملی ثبت آثار، به‌طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفتند. این اتفاق را می‌توان نقطه عطفی در مسیر حفاظت از این آثار، زمینه‌ساز پژوهش‌های آینده و گامی مؤثر برای تکمیل و تقویت پرونده ثبت جهانی این خطه تاریخی دانست.

ثبت ملی چهار اثر تاریخی ایذه؛ گامی استوار در مسیر ثبت جهانی

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر) با تأکید بر ضرورت صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و همه آثار ارزشمند به حمایت‌های همه‌جانبه نیاز دارند؛ با این حال، قانون برای آثار ثبت‌شده صراحت و ضمانت اجرایی بیشتری در نظر گرفته است و به همین دلیل، مسئولیت حفاظت و صیانت از این آثار اهمیت و ضرورت مضاعفی پیدا می‌کند.

او افزود: در همین راستا، این پایگاه در نظر دارد به‌صورت مستمر برای تمامی آثار منطقه، شناسنامه‌های علمی و حقوقی تهیه کند و با اتکا به پژوهش‌ها و مطالعات تخصصی، ابعاد مختلف هر اثر از جمله نوع کاربری، وضعیت مالکیت، چالش‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز را در این شناسنامه‌ها ثبت و مستند کند.

شیخی با اشاره به شرایط ویژه و حساس ایذه در مقطع کنونی تصریح کرد: با توجه به اینکه دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز در منطقه یکی از موانع اصلی در مسیر ثبت جهانی به شمار می‌رود، ضروری است فرمانداری، دادگستری، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌ها و همکاری‌های لازم را در ابعاد اعتباری، حقوقی و اجرایی برای حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی منطقه به عمل آورند.

وی ضمن قدردانی از مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، معاون میراث فرهنگی، مسئول ثبت آثار، اعضای شورای ملی ثبت آثار و همچنین مدیریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایذه به دلیل حمایت‌ها و همکاری‌های انجام‌شده، گفت: پرونده این چهار اثر با اتکا به توان کارشناسی متخصصان پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر) تهیه و تدوین شده است. در این زمینه، لازم می‌دانم به‌طور ویژه از تلاش‌های مهدی فرجی و فرشاد خدابخشی قدردانی کنم.

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های مستمر مدیرکل میراث فرهنگی استان و مجموعه‌های ذی‌ربط، به‌زودی شعبه‌ای ویژه در دادگستری برای رسیدگی تخصصی به جرایم مرتبط با حوزه‌هایی همچون میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد شود تا امکان برخورد قاطع‌تر با تخلفات و صیانت مؤثرتر از این سرمایه‌های بی‌بدیل فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100751
مجتبی گهستونی
دبیر محمد آوخ

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