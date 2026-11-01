به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست شورای معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف، تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی خرد، کنترل پروژه‌های عمرانی و ساماندهی تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی، به ریاست سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل این اداره‌کل و با حضور معاونین و مسئولان ستادی برگزار شد.

سید مجتبی امیرحسینی در ابتدای این نشست با تأکید بر لزوم حاکمیت انضباط مدیریتی و پاسخگویی دقیق و مستمر اظهار داشت: جلسات شورای معاونین نباید صرفاً تشریفاتی باشد؛ بلکه از این پس باید به صورت منظم و هفتگی در روزهای شنبه، دست‌کم به مدت دو ساعت با دستور کاری مشخص تشکیل شود تا مکاتبات مهم، تکالیف برزمین‌مانده هفته‌های گذشته و برنامه‌های پیش‌رو با جدیت بررسی و رصد شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد جدی از جایگاه نامطلوب استان در ارسال اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی خرد تصریح کرد: استان ما با فرصت محدود ۴۸ ساعته مواجه است و باید وضعیت تمامی بنگاه‌های اقتصادی زیر ۱۰ نفر در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری که با چالش کاهش ظرفیت اشتغال اسمی یا رکود مواجه هستند، بی‌درنگ تعیین تکلیف و به مراجع بالادستی ارسال شوند.

امیرحسینی با اشاره به خلأهای موجود در داده‌های آماری حوزه گردشگری افزود: متأسفانه در ثبت مشخصات دقیق واحدهای گردشگری نظیر هتل‌ها، خدمات رفاهی، میزان واقعی اشتغال، ظرفیت تخت‌ها و سقف تسهیلات دریافتی، با ضعف بانک اطلاعاتی جامع روبه‌رو هستیم و قابل قبول نیست که بدون مستندات و اطلاعات دقیق فنی وارد عمل شویم.

او ضمن هشدار به مدیران شهرستانی و تأکید بر لزوم اشراف کامل میدانی خاطرنشان کرد: مدیران شهرستانی باید از هرگونه بی‌تفاوتی و روزمرگی فاصله بگیرند؛ تفاوت میان یک پروژه در حال ساخت و یک بنگاه اقتصادی فعال یا نیمه‌فعال کاملاً روشن است و کارشناسان باید آمار دقیق بیمه‌شدگان و کاهش نیروهای واقعی در واحدهای خدماتی و گردشگری را به تفکیک روستاها و شهرها احصا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت کارگاه‌های صنایع‌دستی یادآور شد: بخش اعظمی از کارگاه‌های صنایع‌دستی به‌صورت تک‌نفره یا زیر ۹ نفر فعالیت می‌کنند که به دلیل عدم دسترسی آسان به نقدینگی و تسهیلات پایدار دچار مشکل شده‌اند؛ از این رو باید فهرست این کارگاه‌ها نیز با نهایت دقت و بدون اتلاف وقت جمع‌بندی شود تا بتوان از طریق بسته‌های حمایتی زمینه احیای آنها را فراهم آورد.

امیرحسینی همچنین به فرآیند کنترل پروژه‌ها و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: با توجه به بررسی‌های کارگروه امور زیربنایی و برنامه‌ریزی، پرونده‌های کنترل پروژه مستقیماً در سامانه مربوطه بارگذاری شده و تحت نظارت ستادی و وزارتخانه قرار می‌گیرد؛ بنابراین دفاع فنی از بسته‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع پرونده‌های تسهیلاتی باید بدون نقص انجام پذیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری پرداخت و تأکید کرد: تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی گردشگری گرچه بازوی اجرایی بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما ضرورت دارد تا پایان آبان‌ماه نسبت به تطبیق اساسنامه‌های پیشین خود با دستورالعمل‌ها و اساسنامه جدید وزارتخانه اقدام کرده و مجامع عمومی خود را با نظارت اداره‌کل تشکیل دهند.

امیرحسینی در پایان تصریح کرد: مسئولان بخش خصوصی و رؤسای دفاتر و انجمن‌های مربوطه باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور آگهی تغییرات و تکمیل فرآیند قانونی تشکل‌های حرفه‌ای اقدام کنند تا با ایجاد ساختاری منسجم، گره‌های موجود در مسیر تسهیلات، آزادسازی منابع مالی و توسعه پایدار صنعت گردشگری استان به‌طور ریشه‌ای مرتفع شود.

در ادامه این نشست هر یک از معاونین و مدیران بخش‌های تخصصی به بیان گزارش عملکرد، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود پیرامون مسائل مطرح‌شده پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر فشرده، جمع‌بندی نهایی و اتخاذ تصمیمات مقتضی به عصر سه‌شنبه موکول شد.

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