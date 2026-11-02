۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵

برگزاری پانزدهمین نشست «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» با موضوع پدافند غیرعامل در موزه‌ها

برگزاری پانزدهمین نشست «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» با موضوع پدافند غیرعامل در موزه‌ها

پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» با موضوع «پدافند غیرعامل در موزه‌ها؛ درس‌آموخته‌های جنگ، راهبردهای تاب‌آوری، حفاظت و چگونگی تداوم فعالیت و کارکردهای فرهنگی موزه‌ها»،برگزار می‌شود.

به گزارش میراث‌آریا، پانزدهمین نشست «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سالن خلیج فارس سازمان حج و زیارت برگزارمی‌شود. این نشست به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی و با هدف بررسی اهمیت پدافند غیرعامل در حفاظت از میراث فرهنگی، ارتقای آمادگی موزه‌ها در مواجهه با تهدیدها و بحران‌ها و تبیین راهبردهای تاب‌آوری و تداوم فعالیت‌های موزه‌ای برگزار خواهد شد.

در این نشست، راضیه ناظمی، سرپرست اداره حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی و تاریخی؛ حسین عسکری، جانشین معاونت توسعه فرهنگی و اطلاع‌رسانی سازمان پدافند غیرعامل؛ سجاد اباذرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری و دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور و محمد شهروی، مسئول مدیریت بحران مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خواهند پرداخت.

دبیری این نشست را لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌ها بر عهده دارد.

این نشست به‌صورت حضوری و مجازی از طریق اسکن بارکد در پوستر همین برنامه، برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100753
محمد کلهر
دبیر محمد آوخ

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