به گزارش میراث‌آریا، پانزدهمین نشست «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سالن خلیج فارس سازمان حج و زیارت برگزارمی‌شود. این نشست به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی و با هدف بررسی اهمیت پدافند غیرعامل در حفاظت از میراث فرهنگی، ارتقای آمادگی موزه‌ها در مواجهه با تهدیدها و بحران‌ها و تبیین راهبردهای تاب‌آوری و تداوم فعالیت‌های موزه‌ای برگزار خواهد شد.

در این نشست، راضیه ناظمی، سرپرست اداره حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی و تاریخی؛ حسین عسکری، جانشین معاونت توسعه فرهنگی و اطلاع‌رسانی سازمان پدافند غیرعامل؛ سجاد اباذرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری و دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور و محمد شهروی، مسئول مدیریت بحران مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خواهند پرداخت.

دبیری این نشست را لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌ها بر عهده دارد.

این نشست به‌صورت حضوری و مجازی از طریق اسکن بارکد در پوستر همین برنامه، برگزار خواهد شد.

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