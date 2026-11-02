به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با استقبال معاون استاندار آذربایجان‌شرقی وارد آذربایجان‌شرقی شد. برنامه این سفر بر بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان میانه و بررسی طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری متمرکز است.

بازدید از پروژه گردشگری آلاداغلار و شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این شهرستان است. همچنین آیین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر، دیگر بخش‌های برنامه سفر صالحی‌امیری به آذربایجان‌شرقی را تشکیل می‌دهد.

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