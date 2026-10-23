برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی روی لباس در برج تاریخی علاءالدوله ورامین

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک اعلام کرد: دومین کارگاه آموزشی نقاشی کاربردی با موضوع نقاشی روی تیشرت، با حضور نوجوانان و جوانان علاقه‌مند و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، در برج تاریخی علاءالدوله ورامین برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این کارگاه آموزشی طی روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه جاری، در دو نوبت جداگانه و با استقبال علاقه‌مندان در محل بنای تاریخی برج علاءالدوله شهر ورامین برگزار شد.

او تصریح کرد: در این دوره آموزشی، ۲۰ نفر از علاقه‌مندان با مربیگری سیده سارا پساوند، ضمن آشنایی با تکنیک‌های نقاشی روی پارچه، طرح‌های مورد علاقه خود را روی لباس اجرا کردند.

تاجیک هدف از برگزاری این کارگاه را شکوفایی خلاقیت‌های هنری و فراهم کردن زمینه آموزش و پرورش استعدادهای علاقه‌مندان عنوان کرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های هنری، ارائه آموزش صحیح و هدایت علاقه‌مندان می‌تواند نقش مؤثری در پرورش استعدادها و شکل‌گیری مسیر آینده هنری آنان داشته باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین در پایان با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از این برنامه آموزشی اظهار کرد: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، سومین کارگاه آموزشی نقاشی روی پارچه به‌زودی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

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