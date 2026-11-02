برگزیدگان چهارمین جشنواره عکس گردشگری «ورامین ما» معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: برگزیدگان چهارمین جشنواره و مسابقه عکس گردشگری دشت ورامین با عنوان «ورامین ما» پس از داوری آثار ارسالی معرفی و با اهدای لوح یادبود و هدایای صنایع دستی مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین اعلام کرد: چهارمین جشنواره عکس گردشگری دشت ورامین با هدف معرفی و توجه بیشتر به جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی این منطقه و همچنین شناسایی استعدادهای نوظهور در حوزه عکاسی با تلفن همراه برگزار شد.

او افزود: این رویداد با هدف ترغیب علاقه‌مندان به ثبت خلاقانه ظرفیت‌های گردشگری دشت ورامین، زمینه‌ای برای مشارکت شهروندان در معرفی داشته‌های فرهنگی و گردشگری این منطقه فراهم کرد و با استقبال علاقه‌مندان همراه شد.

تاجیک با اشاره به نتایج داوری آثار اظهار کرد: پس از بررسی و داوری عکس‌های دریافتی، فرزانه کردی، عرفان محسنی‌دوست، سمانه کلاته، بیتا سنگسری و منیره راستگویان اصفهانی به‌عنوان عکاسان برتر انتخاب شدند.

او ادامه داد: همچنین فاطمه مغفرت، ترنم خانی، مهدی تاجیک، شیلا عباس‌آبادی، فاطمه سادات شاه‌صاحب، ناهید شیرکوند، کبری احمدی، روژین کلهری، فائزه بختیاری و فتح‌الله تاجیک خاوه به‌عنوان عکاسان شایسته تقدیر معرفی شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین در پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین، با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری کانون عکس شهرستان و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد و در مراسم تقدیر، به برگزیدگان لوح یادبود و هدایایی از جنس آبگینه، به‌عنوان یکی از محصولات شاخص صنایع دستی ورامین، اهدا شد.

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