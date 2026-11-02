به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک بیان کرد: مرحله شهرستانی دومین جشنواره ملی مد و لباس ایرانی- اسلامی «ایران‌دخت» با عنوان «نوردخت»، از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه سال جاری، با مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین و همکاری جمعی از دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین، با اشاره به جایگاه پوشاک در هویت فرهنگی و تاریخی ایران گفت: لباس ایرانی، فراتر از یک پوشش، بخشی از هویت، اصالت و میراث فرهنگی اقوام و مردمان این سرزمین است و برگزاری جشنواره‌های مد و لباس می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای پاسداشت، احیا و ترویج این ظرفیت فرهنگی و هنری فراهم کند.

او افزود: در همین راستا، مرحله شهرستانی دومین جشنواره ملی مد و لباس ایرانی- اسلامی «ایران‌دخت» با عنوان «نوردخت» و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

تاجیک با اشاره به بخش‌های مختلف این جشنواره اظهار کرد: رویداد امسال با محوریت ویژه «نمادهای مقاومت استانی و شهرستانی در کنار پرچم ایران» برنامه‌ریزی شده است و آثار شرکت‌کنندگان در قالب خلاقیت‌های هنری برگرفته از اقوام و طوایف ایرانی، دوخت‌های سنتی، چاپ دستی و دیجیتال، نقاشی روی لباس، طراحی کیف و کفش و طراحی و دوخت انواع پوشاک از جمله لباس فرم اداری، دانشجویی، مدارس کودک، چادر و مانتو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: این جشنواره ویژه بانوان برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های هنری طراحان و فعالان حوزه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین در ادامه از علاقه‌مندان دعوت کرد آثار خود را در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در فرهنگسرای رازی شهر ورامین تحویل دهند.

تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مسئولان، هنرمندان و شرکت‌کنندگان بخش مسابقه، روز ۲۸ آبان‌ماه در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار می‌شود و از هنرمندان صاحب آثار برتر تجلیل خواهد شد.

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