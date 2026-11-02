۷ حفار غیرمجاز در شهرستان دامغان به سه سال حبس محکوم شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یدالله یحیی‌پور روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: در پی شکایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان علیه ۷ نفر به اتهام مشارکت در حفاری غیرمجاز به‌منظور دستیابی به اشیای تاریخی در قلعه ای در شهرستان دامغان، این پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دامغان مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه با احراز بزه انتسابی، هر یک از متهمان را به سه سال حبس تعزیری و ضبط آلات و ادوات حفاری محکوم کرد.

رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر و جبران خسارت وارده از سوی متهمان، اجرای مجازات حبس به مدت دو سال تعلیق شده است.

او با اشاره به مستندات قانونی این حکم بیان کرد: دادگاه با استناد به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت متهمان را صادر کرده است.

یحیی پور تصریح کرد: هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی، مطابق قانون ممنوع بوده و با مرتکبان برخورد قضایی می‌شود و هم‌وطنان و دوستداران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تعرض یا تخریب آثار تاریخی استان را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ اعلام کنند.

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