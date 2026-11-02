به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه هماهنگی برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان که با حضور فرماندار شهرستان سمنان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت این رویداد در توسعه، ترویج و معرفی صنایع‌دستی استان اظهار کرد: برپایی نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای هنرمندانی است که امکان عرضه محصولات خود در فروشگاه‌های دائمی را ندارند و می‌توانند از طریق حضور در این رویداد، آثار و تولیدات خود را به مخاطبان معرفی کرده و زمینه توسعه فروش و ارتباط با بازارهای جدید را فراهم کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی استان افزود: با توجه به محدودیت‌های اعتباری و تعدد طرح‌های در دست اجرا، برگزاری موفق نمایشگاه نیازمند همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرستان سمنان است و تلاش می‌شود با هماهنگی مجموعه‌های مسئول، زمینه تأمین نیازهای اجرایی و برگزاری مطلوب این رویداد فراهم شود.

او تشریح کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، دستگاه‌های اجرایی مسئولیت‌هایی در حوزه تأمین زیرساخت‌های برگزاری نمایشگاه، روشنایی و برق سالن، استقرار نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، تأمین امنیت، اسکان هنرمندان، پوشش رسانه‌ای و تبلیغاتی، بیمه مسئولیت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی بر عهده گرفتند.

تاجیک خاطر نشان کرد: دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان سمنان از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان سمنان برگزار می‌شود و ثبت‌نام متقاضیان سراسر کشور برای حضور در این رویداد نیز در دستور کار اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار دارد.

در ادامه، مهدی صمیمیان فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به رفع بخش عمده‌ای از چالش‌های برگزاری نمایشگاه از جمله اسکان هنرمندان و تأمین پوشش‌های بیمه‌ای، بر ضرورت فراهم‌سازی امکانات رفاهی برای هنرمندان و صنعتگران شرکت‌کننده تأکید کرد و گفت: تمهیدات لازم برای اسکان مهمانان و هنرمندان پیش‌بینی شده است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، حمایت‌های بیشتری برای برگزاری مطلوب این رویداد فراهم شود.

فرماندار شهرستان سمنان همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در قالب هفته فرهنگی سمنان خبر داد و افزود: برگزاری روز سمنان، نمایشگاه صنایع‌دستی، مراسم پاسداشت شیخ ملاعلی حکیم الهی سمنانی و دیگر برنامه‌های فرهنگی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری شهرستان در این هفته پیش‌بینی شده است.

همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند و آمادگی خود را برای همکاری در برگزاری هرچه بهتر این رویداد اعلام کردند.

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