توسعه گردشگری با کشورهای همسایه در اولویت خراسان جنوبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یک‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری اظهار کرد: سفر معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به خراسان جنوبی فرصتی برای بررسی مستقیم ظرفیت‌ها، مسائل و مشکلات حوزه گردشگری استان بود و در این سفر، مسئولان وزارتخانه با حضور در شهرستان‌ها و مناطق مختلف، از نزدیک در جریان موانع توسعه گردشگری قرار گرفتند و برای پیگیری آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به بازدید از مرز ماهیرود افزود: برای نخستین بار موضوع توسعه گردشگری خارجی استان با تمرکز بر ظرفیت‌های مرزی افغانستان به صورت میدانی بررسی شد و مسائل و مشکلات ورود گردشگران این کشور به خراسان جنوبی، همچنین فرصت‌های همکاری گردشگری دو طرف مورد توجه قرار گرفت.

او با بیان اینکه گردشگری کشورهای همسایه سهم قابل توجهی در بازار گردشگری جهان دارد، تصریح کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این سفر، بخش عمده گردشگری بین‌المللی کشورها از طریق همسایگان تامین می‌شود و خراسان جنوبی نیز باید از ظرفیت همجواری با افغانستان و اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو منطقه برای توسعه گردشگری استفاده کند.

برآبادی تکمیل مسیر ارتباطی خراسان جنوبی به استان فراه افغانستان را از موضوعات مهم مطرح‌شده در بازدید از مرز ماهیرود عنوان کرد و افزود: با حمایت استاندار، تکمیل و آسفالت این مسیر در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نقش موثری در تسهیل رفت‌وآمد و توسعه گردشگری میان دو منطقه داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ورود نخستین گروه ۵۰ نفره گردشگران افغانستانی در قالب تور گردشگری به خراسان جنوبی خبر داد و عنوان کرد: این گروه از طریق یکی از دفاتر خدمات مسافرتی استان وارد شد و این اتفاق برای نخستین بار به شکل نظام‌مند و در قالب یک تور گردشگری توسط دفتر بومی استان رقم خورد.

او ادامه داد: پیش از این، دفاتر خدمات مسافرتی خراسان جنوبی امکان فعالیت مستقل و سازمان‌یافته در زمینه جذب گردشگر از افغانستان را نداشتند و برای این منظور ناچار به استفاده از ظرفیت دفاتر استان‌های دیگر بودند.

برآبادی با اشاره به اجرای برنامه فم‌تور «گذر از مرزها» گفت: این برنامه از سوی وزارتخانه برای ۱۵ استان مرزی کشور ابلاغ شده بود که تنها ۲ استان موفق به اجرای آن شدند و خراسان جنوبی یکی از این استان‌ها بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اضافه کرد: در قالب این برنامه، فعالان و آژانس‌های گردشگری افغانستان پیش از ورود نخستین گروه گردشگران به استان دعوت شدند تا با ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی آشنا شوند و زمینه جذب گردشگر فراهم شود.

او از موافقت معاون وزیر برای افزایش دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه گردشگری افغانستان خبر داد و گفت: با این موافقت، تعداد دفاتر فعال این حوزه از یک دفتر به پنج دفتر افزایش می‌یابد که چهار دفتر با معرفی اداره‌کل میراث فرهنگی و یک دفتر با معرفی استانداری برای دریافت مجوزهای لازم به وزارتخانه معرفی خواهند شد.

برآبادی یادآور شد: این دفاتر می‌توانند علاوه بر جذب گردشگر از افغانستان، در زمینه اعزام گردشگران ایرانی به این کشور نیز فعالیت کنند و با ایجاد ارتباط با دفاتر گردشگری افغانستان، زمینه جذب گردشگران خارجی مستقر در آن کشور را نیز فراهم آورند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت پاکستان برای توسعه گردشگری خارجی استان اظهار کرد: پاکستان نیز در اولویت‌های بعدی قرار دارد، اما با توجه به اینکه خراسان جنوبی مرز زمینی مستقیم با این کشور ندارد و مرزهای زمینی آن نیز با محدودیت‌هایی مواجه است، توسعه این ارتباط در مراحل بعدی و با فراهم شدن امکان تردد زمینی یا پروازی دنبال خواهد شد.

او در ادامه به بازدید معاون گردشگری کشور از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان طبس اشاره کرد و افزود: در این سفر از هتل‌های طبس و روستای جهانی اصفهک بازدید شد و مسائل و مشکلات پیش روی توسعه گردشگری این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

برآبادی تصریح کرد: در این بازدید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ثبت جهانی اصفهک برای توسعه اقتصادی و معیشتی ساکنان تاکید شد چرا که ثبت جهانی باید آغاز مسیر برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری باشد و صرفا به افزایش تعداد آثار ثبت‌شده محدود نشود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تامین برق، تکمیل زیرساخت‌ها، محوطه‌سازی و مسائل مرتبط با بنیاد مسکن را از جمله مشکلات مطرح‌شده در اصفهک برشمرد و بیان کرد: مقرر شد نشستی در سطح وزارتخانه با حضور معاون وزیر، مسئولان استانی، فرماندار، نماینده مجلس و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار تا موانع توسعه گردشگری این روستا بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

تشکیل میز گردشگری ادبی با محوریت ابن‌حسام خوسفی

او بازدید از آرامگاه ابن‌حسام خوسفی را از دیگر برنامه‌های سفر معاون گردشگری عنوان کرد و افزود: این مجموعه یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه گردشگری ادبی است و قابلیت تبدیل شدن به محور توسعه گردشگری فرهنگی و ادبی را دارد.

برآبادی اظهار کرد: در جریان این بازدید، تشکیل میز گردشگری ادبی استان با مرکزیت آرامگاه ابن‌حسام خوسفی مورد موافقت و در ادامه نیز با حضور نماینده مجلس، فرماندار و دستگاه‌های اجرایی، موضوع توسعه گردشگری ادبی شهرستان خوسف و ثبت دیوان ابن‌حسام خوسفی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی انجام مطالعات جامع گردشگری استان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در سفر معاون وزیر دانست و عنوان کرد: مقرر شد پیشنهاد و طرح مطالعات جامع گردشگری خراسان جنوبی تهیه شود تا امکان تأمین اعتبار و اجرای آن از محل اعتبارات سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

او با اشاره به بازدید از ظرفیت‌های گردشگری بیرجند و قائنات یادآور شد: در این بازدیدها مشکلات برخی طرح‌های گردشگری، از جمله یک هتل نیمه‌تمام با سابقه بیش از ۱۵ سال، مطرح شد و مقرر شد موضوع برای پیگیری و رفع موانع در سطح وزارتخانه دنبال شود.

برآبادی با اشاره به برگزاری نشست با فعالان گردشگری خارجی، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری استان با حضور مدیرکل گردشگری خارجی وزارتخانه اظهار کرد: در این نشست، مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه مطرح و راهکارهای توسعه گردشگری خارجی بررسی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در جریان بازدیدها و نشست‌های برگزارشده، مشکلات تسهیلاتی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری به صورت مستقیم مطرح شد و پیگیری‌هایی برای بررسی موانع بانکی و تسریع در رفع مشکلات انجام گرفت.

او کمبود پروازها را یکی از مشکلات زیرساختی استان در حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: این موضوع در نشست ستاد سفر با حضور دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط مطرح شد؛ چرا که دسترسی هوایی مناسب از الزامات توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذار و حضور گردشگران در استان است.

برآبادی از موافقت برای پیگیری حضور نماینده‌ای از خراسان جنوبی در نمایشگاه‌های خارجی گردشگری خبر داد و افزود: حضور در این نمایشگاه‌ها می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های استان در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

آسمان تاریک سه‌قلعه؛ ظرفیتی برای توسعه گردشگری نجومی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به ثبت منظر طبیعی آسمان تاریک بیابان سه‌قلعه گفت: در جریان برنامه‌های این سفر از لوح «منظر آسمان تاریک بیابان سه‌قلعه» به عنوان تاریک‌ترین آسمان ایران رونمایی شد که ثبت این ظرفیت طبیعی فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری نجومی در خراسان جنوبی ایجاد کرده است.

او افزود: معرفی این ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی، دعوت از گروه‌های نجومی و طراحی تورهای گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد.

برآبادی با بیان اینکه ثبت جهانی این ظرفیت نیز می‌تواند به عنوان یک هدف بلندمدت دنبال شود، اظهار کرد: تحقق این موضوع نیازمند مطالعات تخصصی، برنامه‌ریزی مستمر، برگزاری رویدادهای مختلف و تأمین منابع مالی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در تولید محصولات مزیت‌دار کشاورزی گفت: در سفر معاون وزیر، موضوع شناسایی و معرفی ظرفیت‌های جشنواره عناب مطرح شد و مقرر شد امکان پیگیری ثبت جهانی این جشنواره در سطح وزارتخانه بررسی شود.

او افزود: ثبت جهانی جشنواره فرآیندی زمان‌بر و نیازمند مطالعات، مستندسازی، تدوین پرونده و بررسی‌های کارشناسی است و نمی‌توان انتظار داشت این موضوع در مدت کوتاهی به نتیجه برسد.

برآبادی با تاکید بر ضرورت معرفی مناسب ظرفیت‌های بومی استان اظهار کرد: عناب، زرشک، زعفران و گل نرگس از جمله ظرفیت‌های شاخص خراسان جنوبی هستند که معرفی مؤثر آن‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و رسانه‌هاست.

برگزاری ۵۵ جشنواره و رویداد گردشگری در فصل پاییز

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۵۵ جشنواره، رویداد گردشگری و کارگاه آموزشی در فصل پاییز خبر داد و گفت: بخشی از این برنامه‌ها تاکنون برگزار شده و سایر رویدادها نیز در ۲ ماه آینده اجرا خواهد شد.

او با اشاره به توزیع این برنامه‌ها در شهرستان‌های استان تصریح کرد: برای بیرجند ۶ برنامه، قائنات ۱۷ برنامه، سربیشه پنج برنامه، فردوس پنج برنامه، زیرکوه چهار برنامه، درمیان ۲ برنامه، بشرویه ۹ برنامه، سرایان سه برنامه و طبس چهار برنامه پیش‌بینی شده است.

برآبادی افزود: بخش قابل توجهی از برنامه‌های شهرستان قائنات با محوریت جشنواره‌های زرشک و زعفران در روستاهای مختلف برگزار می‌شود و تلاش شده است ظرفیت روستاهایی که پیش از این کمتر در برنامه‌های گردشگری مورد توجه قرار گرفته‌اند نیز معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی جشنواره کاغذبادها در شهرستان فردوس را از دیگر رویدادهای شاخص استان عنوان کرد و افزود: این جشنواره به ثبت ملی رسیده است و برگزاری آن در کنار سایر برنامه‌های فرهنگی و گردشگری به معرفی ظرفیت‌های محلی کمک می‌کند.

او ادامه داد: در شهرستان زیرکوه نیز رویدادی با محوریت غذاهای تهیه‌شده با زرشک در روستای افین برگزار شده و برنامه‌های آموزشی مرتبط با هنرهای سنتی و بافت فرش با الهام از ظرفیت‌های بومی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

برآبادی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ورزشی شهرستان سرایان عنوان کرد: با توجه به حضور قهرمانان کشوری موتورسواری در این شهرستان و برخورداری از پیست موتورسواری، برگزاری مسابقات موتورکراس و رویدادهای ورزشی نیز در برنامه‌های گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تنوع‌بخشی به جشنواره‌ها و توجه به گروه‌های مختلف سنی را از دیگر رویکردهای امسال دانست و بیان کرد: به همین منظور جشنواره‌هایی مانند کاغذبادها در فردوس، قائنات، چنشت و برخی روستاهای دیگر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: شناسایی ظرفیت‌های اختصاصی هر شهرستان و طراحی رویداد متناسب با آن از سیاست‌های اداره‌کل برای توسعه گردشگری رویدادمحور است و ظرفیت‌هایی همچون کویرنوردی، گردشگری ورزشی، محصولات کشاورزی و آیین‌های محلی در برنامه‌های پاییزی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

برآبادی تاکید کرد: تعداد جشنواره‌ها و رویدادهایی که امسال برای فصل پاییز برنامه‌ریزی شده، به اندازه مجموع رویدادهایی است که در برخی سال‌های گذشته طی یک سال برگزار می‌شد و این روند با هدف توزیع فرصت‌های گردشگری در مناطق مختلف استان، افزایش مشارکت جوامع محلی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده دنبال می‌شود.

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