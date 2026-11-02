به گزارش خبرنگار میراث آریا، آثار منتخب ششمین دوره از جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی میکالوف، به دبیری کاژا رنکاس در سپتامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) در ۲۳ نقطه از کشور لهستان به نمایش عمومی گذاشته شدند.

در این دوره از جشنواره تعداد ۳۵۰ هنرمند از ۴۹ کشور با مجموع ۷۵۸ اثر در این رویداد شرکت کردند که پس از پایان مرحله داوری آثار ۸۰ هنرمند گرافیست به بخش اصلی راه یافت. در این میان، رسول حق‌جو با ۲ اثر در بخش اصلی جشنواره و نمایشگاه میکالوف حضور داشت.

در این دوره، منتخبی از آثار هنرمندان کشورهای ایران، آلمان، ایالات متحده آمریکا، اتریش، مکزیک، ترکیه، بوسنی و هرزگوین، سوئیس، چین، اوکراین، شیلی، لهستان، اسپانیا، تایوان، بلاروس، کوبا، مراکش، اکوادور و بلغارستان حضور داشتند.

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