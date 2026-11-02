به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه جاری با اشاره به بازدید مدیر آبفای منطقه یک اصفهان از کانال آب مسجد امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان، گفت: عملیات لایروبی و پاک‌سازی مسیر کانال از داخل مسجد به طول ۷۰ متر توسط پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) انجام‌شده است؛ اما ادامه مسیر در داخل میدان و در جریان مداخلات متأخر، با لوله‌ای سیمانی به قطر ۴۰ سانتی‌متر تغییریافته که در حال حاضر مسدود است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان ادامه داد: باهدف همکاری و هم‌افزایی دو دستگاه برای رفع این مشکل، مقرر شد آبفای منطقه یک اصفهان ضمن شست‌وشوی تأسیسات فاضلاب، با استفاده از تجهیزات ویدئومتری، وضعیت داخلی لوله و ادامه مسیر کانال را بررسی تا پس از شناسایی دقیق وضعیت، اقدامات فنی لازم انجام شود.

او تأکید کرد: این همکاری مشترک در این مرحله باهدف شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر دفع آب مسجد امام(ره)(جامع عباسی) و در مراحل بعدی، با یاری خداوند متعال بررسی و اصلاح وضعیت زیرساخت‌های تاریخی این مجموعه ارزشمند دنبال می‌شود.

انتهای پیام/