۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

آغاز عملیات مشترک بررسی و رفع مشکلات کانال‌های آب مسجد امام(ره) اصفهان

آغاز عملیات مشترک بررسی و رفع مشکلات کانال‌های آب مسجد امام(ره) اصفهان

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان از آغاز عملیات همکاری مشترک پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) و آبفای اصفهان به‌منظور بررسی و رفع مشکل کانال‌های رفع آب مسجد امام(ره)(جامع عباسی) و همچنین بررسی وضعیت و شناسایی ادامه مسیر کانال تاریخی رفع آب این مسجد تاریخی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه جاری با اشاره به بازدید مدیر آبفای منطقه یک اصفهان از کانال آب مسجد امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان، گفت: عملیات لایروبی و پاک‌سازی مسیر کانال از داخل مسجد به طول ۷۰ متر توسط پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) انجام‌شده است؛ اما ادامه مسیر در داخل میدان و در جریان مداخلات متأخر، با لوله‌ای سیمانی به قطر ۴۰ سانتی‌متر تغییریافته که در حال حاضر مسدود است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان ادامه داد: باهدف همکاری و هم‌افزایی دو دستگاه برای رفع این مشکل، مقرر شد آبفای منطقه یک اصفهان ضمن شست‌وشوی تأسیسات فاضلاب، با استفاده از تجهیزات ویدئومتری، وضعیت داخلی لوله و ادامه مسیر کانال را بررسی تا پس از شناسایی دقیق وضعیت، اقدامات فنی لازم انجام شود.

او تأکید کرد: این همکاری مشترک در این مرحله باهدف شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر دفع آب مسجد امام(ره)(جامع عباسی) و در مراحل بعدی، با یاری خداوند متعال بررسی و اصلاح وضعیت زیرساخت‌های تاریخی این مجموعه ارزشمند دنبال می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100764
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha