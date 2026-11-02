به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاجر شریفی امروز ۱۱ آبان ماه گفت: تعزیه‌خوانی با حضور جمعی از اساتید و پیشکسوتان برجسته تعزیه کشور و با هدف پاسداشت شعائر دینی، ترویج فرهنگ عاشورایی و حفظ و احیای هنر ارزشمند تعزیه برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی هنر تعزیه در شهرستان نطنز ادامه داد: تعزیه نطنز به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی و هنرهای آیینی کشور، در فهرست آثار ملی ناملموس ایران و همچنین در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

او افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های مذهبی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان نطنز و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

شریفی تاکید کرد: حسینیه تاریخی افوشته به‌عنوان یکی از مکان‌های ارزشمند تاریخی و مذهبی شهر نطنز، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و آیینی دارد و برگزاری این مراسم فرصتی برای معرفی بیشتر هنر اصیل تعزیه و جایگاه آن در هویت فرهنگی مردم نطنز است.

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