۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹

آیین سنتی تعزیه‌خوانی در ایام فاطمیه با حضور اساتید برجسته کشوری در حسینیه افوشته نطنز برگزار شد

آیین سنتی تعزیه‌خوانی در ایام فاطمیه با حضور اساتید برجسته کشوری در حسینیه افوشته نطنز برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز از برگزاری آیین باشکوه و سنتی تعزیه‌خوانی به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینیه تاریخی افوشته شهر نطنز خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاجر شریفی امروز ۱۱ آبان ماه گفت: تعزیه‌خوانی با حضور جمعی از اساتید و پیشکسوتان برجسته تعزیه کشور و با هدف پاسداشت شعائر دینی، ترویج فرهنگ عاشورایی و حفظ و احیای هنر ارزشمند تعزیه برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی هنر تعزیه در شهرستان نطنز ادامه داد: تعزیه نطنز به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی و هنرهای آیینی کشور، در فهرست آثار ملی ناملموس ایران  و همچنین در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

او افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های مذهبی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان نطنز و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

شریفی تاکید کرد: حسینیه تاریخی افوشته به‌عنوان یکی از مکان‌های ارزشمند تاریخی و مذهبی شهر نطنز، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و آیینی دارد و برگزاری این مراسم فرصتی برای معرفی بیشتر هنر اصیل تعزیه و جایگاه آن در هویت فرهنگی مردم نطنز است.

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کد خبر 1405081100765
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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