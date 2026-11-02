پلمب یک باب منزل قدیمی در یزد به دلیل حفاری غیرمجاز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سعید میر جلیلی اظهار کرد: در راستای صیانت از آثار و ابنیه تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض به حریم میراث‌فرهنگی، یک باب منزل قدیمی در یکی از محلات شهر یزد که در آن حفاری غیرمجاز انجام شده بود، با هماهنگی مقام قضایی پلمب شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: در این راستا، ضمن تنظیم گزارش و مستندسازی موضوع، مالک ملک به‌منظور رسیدگی به تخلف و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی شد.

میر جلیلی با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه اقدام غیرمجاز در اماکن تاریخی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت اطلاع دهند تا از وارد آمدن آسیب به سرمایه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان جلوگیری شود.

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