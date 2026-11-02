به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی اصول و تکنیک‌های کاربردی راهنمایی و مدیریت تورهای خارجی روز ۱۲ مهرماه با همکاری معاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود.

مدرس این دوره، رضا بخارایی، از مدرسان و راهنمایان بین‌المللی گردشگری است که مباحث تخصصی مربوط به مدیریت تور، ارتباط مؤثر با گردشگران خارجی، آشنایی با پروتکل‌های بین‌المللی سفر و تکنیک‌های حل مسئله در تورهای خارجی را برای شرکت‌کنندگان تشریح خواهد کرد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از راهنمایان تور، فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری استان برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان با آخرین استانداردها و روش‌های نوین هدایت گروه‌های گردشگری بین‌المللی آشنا می‌شوند و به تبادل نظر و پرسش و پاسخ خواهند پرداخت.

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