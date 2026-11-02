۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷

مستند «کارون- اهواز» به تونس رفت

مستند «کارون- اهواز» به تونس رفت

مستند کارون- اهواز، به کارگردانی حبیب باوی ساجد دربخش اصلی مسابقه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم محیط زیست قابس در کشور تونس به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حبیب باوی‌ساجد که پیش از این با مستند «کارون- اهواز» به بخش مسابقه اصلی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی الخریبکه در مراکش، سومین جشنواره فیلم زوما در آفریقا راه یافته و جایزه ویژه هیئت داوران نخستین جشنواره بین‌المللی محیط زیست و هنرهای معاصر فیوم مصر را برای همین فیلم مستند دریافت کرده است در فیلم «کارون- اهواز» به معضلات زیست محیطی خوزستان با محوریت شط کارون می‌پردازد.

عوامل این فیلم مستند عبارت از حمزه حاتمی (مدیر فیلمبرداری)، اسماعیل پورنصیری (تدوینگر)، کارون پیکچرز (اصلاح رنگ و نور)، محمد مهدی‌شُکر (طراحی و ترکیب صدا)، حسنه عفراوی (مشاور پژوهش)، امین حیدری (صدابردار)، سید یوسف موسوی (دستیار کارگردان)، امیر عبیداوی (عکس)، الهام رشیدی و هادی فرطوسی (تحقیق و پژوهش)، حبیب باوی‌ساجد (متن گفتار و گفتار متن)، وادی عبیات (مجری طرح)، سارا باوی‌ساجد (مدیر تولید) و فاطمه چندریان‌پور هستند.

هفتمین جشنواره بین‌المللی محیط زیست قابس از ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در کشور تونس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100768
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha