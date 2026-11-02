مستند «کارون- اهواز» به تونس رفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حبیب باوی‌ساجد که پیش از این با مستند «کارون- اهواز» به بخش مسابقه اصلی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی الخریبکه در مراکش، سومین جشنواره فیلم زوما در آفریقا راه یافته و جایزه ویژه هیئت داوران نخستین جشنواره بین‌المللی محیط زیست و هنرهای معاصر فیوم مصر را برای همین فیلم مستند دریافت کرده است در فیلم «کارون- اهواز» به معضلات زیست محیطی خوزستان با محوریت شط کارون می‌پردازد.

عوامل این فیلم مستند عبارت از حمزه حاتمی (مدیر فیلمبرداری)، اسماعیل پورنصیری (تدوینگر)، کارون پیکچرز (اصلاح رنگ و نور)، محمد مهدی‌شُکر (طراحی و ترکیب صدا)، حسنه عفراوی (مشاور پژوهش)، امین حیدری (صدابردار)، سید یوسف موسوی (دستیار کارگردان)، امیر عبیداوی (عکس)، الهام رشیدی و هادی فرطوسی (تحقیق و پژوهش)، حبیب باوی‌ساجد (متن گفتار و گفتار متن)، وادی عبیات (مجری طرح)، سارا باوی‌ساجد (مدیر تولید) و فاطمه چندریان‌پور هستند.

هفتمین جشنواره بین‌المللی محیط زیست قابس از ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در کشور تونس برگزار می‌شود.

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