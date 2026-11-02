تشکیل میز تخصصی گردشگری اسب در استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری گفت: در جلسه میز تخصصی گردشگری اسب روز ۱۰ آبان‌ماه، اعضا ضمن بررسی ساختار میز تخصصی، بر ضرورت شناسایی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های گردشگری اسب، به‌ویژه در شهرستان‌های راز و جرگلان، بجنورد و سایر شهرستانها تأکید کرد تا از طریق معرفی اسب اصیل ترکمن، تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در این جلسه با اشاره به پتانسیل‌های موجود تأکید کرد: در حوزه گردشگری اسب، می‌توان با امکانات فعلی و بدون نیاز به ساختارهای ایده‌آل، اقدامات اجرایی مهمی را آغاز کرد.

دیناری با اشاره به تحولات حوزه گردشگری، گردشگری تجربه‌گرا را محور اصلی جذب مسافران دانست و افزود: با گسترش هوش مصنوعی و تخصصی‌شدن این صنعت، نیاز گردشگران به تجربه‌های ملموس و نزدیک بیشتر شده است.

او در ادامه با تأکید بر اینکه گردشگری اسب یکی از حوزه‌های تجربه‌محور است، خاطرنشان کرد: گردشگران تمایل دارند چرخه کامل پرورش اسب را از صفر تا صد مشاهده کنند، سوارکاری را تجربه کنند، در رویدادهای مرتبط آن شرکت کنندو صنایع وابسته به آن را بشناسند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به ویژگی‌های متمایز شهرستان راز و جرگلان، افزود که پیوند میان سه شاخص اصلی طبیعت، فرهنگ و اسب در این منطقه، باعث ایجاد یک اکوسیستم گردشگری منحصربه‌فرد شده است که این سه رکن از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند.

دیناری در پایان خاطرنشان کرد که مخاطبان اصلی این حوزه، عموم مردم نیستند؛ بلکه گردشگران خاص با علایق ویژه هستند و سیاست‌های آتی بر جذب این دسته از مسافران متمرکز خواهد بود.

او در پایان تاکید کرد تلاش می کنیم تمام تصمیمات و برنامه های اجرایی پیش بینی و جمع بندی شده در این جلسه را با همکاری اعضای میز و مشارکت جوامع محلی تا پایان سالجاری محقق کنیم.

در ادامه این نشست، تصمیمات اجرایی مهمی جهت توسعه این صنعت اتخاذ شد که از جمله آن‌ها می‌توان به صدور احکام اعضای میز تخصصی، برنامه‌ریزی برای ثبت رویدادهای مهمی همچون کورس فصلی اسب در راز و جرگلان و جشنواره زیبایی اسب در بجنورد اشاره کرد.

همچنین در راستای جذب سرمایه‌گذار، طرح تهیه یک بسته سرمایه‌گذاری بی نام در شهرستان های بجنورد یا راز و جرگلان با عنوان «دهکده گردشگری اسب» در دستور کار قرار گرفت و برگزاری دوره‌های توانمندسازی در حوزه «گردشگری اسب» و انتشار فراخوان دریافت یادداشت‌ها و مطالب مرتبط با گردشگری اسب از دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان این حوزه و نشر از طریق وب سایت اداره‌کل و خبرگزاری‌های معتبر در راستای ارتقای سئوی برند گردشگری اسب در استان خراسان شمالی نیز از دیگر اولویت‌های اجرایی این میز تخصصی است که تصویب شد.

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