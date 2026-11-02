پایان عملیات مرمت و بازسازی موزه مفاخر استان مرکزی/ عمارت تاریخی خاکباز جانی دوباره گرفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفاظت، نگهداری و صیانت از بناهای تاریخی و هویت معماری ارزشمند استان، عملیات مرمت و بازسازی موزه مفاخر استان مرکزی، معروف به عمارت تاریخی خاکباز، با موفقیت به پایان رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این عملیات مرمتی مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی و بهسازی را شامل شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رفع خطر در قسمت زیر سقف تراس، تراشیدن اندودهای فرسوده، لکه‌گیری و رنگ‌آمیزی تمامی بخش‌های داخلی بنا و همچنین دفع رطوبت در قسمت شیروانی اشاره کرد.

او ادامه داد: مرمت درهای فرسوده، زدودن دوده و آلودگی از سطوح چوبی و اجرای رنگ‌آمیزی مجدد آن‌ها، پاک‌سازی کامل ستون‌های پیرامونی بنا از لایه‌های آلودگی و کثیفی، مرمت شیشه‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه بوده است.

محمودی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از عملیات، ناودانی‌های بنا با استفاده از ورق‌های گالوانیزه مرمت و اصلاح شد و مسیر هدایت آب از قسمت فوقانی نیز مورد بازگشایی قرار گرفت تا از تجمع و نفوذ آب و بروز آسیب‌های احتمالی به بخش‌های مختلف ساختمان جلوگیری شود. همچنین رنگ‌آمیزی و سامان‌دهی بخش‌های فلزی بنا نیز به انجام رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت حفاظت مستمر از بناهای تاریخی و فرهنگی استان تصریح کرد: موزه مفاخر استان مرکزی به‌عنوان یکی از مکان‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی، علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های معماری خاص، یادآور جایگاه والای مفاخر و مشاهیر این سرزمین است و نگهداری شایسته از چنین مجموعه‌هایی نیازمند برنامه‌ریزی، مرمت اصولی و توجه مستمر است.

او در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی حفاظت و احیای آثار تاریخی و فرهنگی را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و تلاش می‌کند با اجرای اقدامات مرمتی و پیشگیرانه، زمینه انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم کند.



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