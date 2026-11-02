انتشار فراخوان سمینار پژوهشی جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، دبیرخانه دهمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی خوزستان- باغملک از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و هنرمندان تئاتر برای مشارکت در سمینار پژوهشی این رویداد دعوت کرد.

این سمینار با هدف تقویت نگاه علمی و تخصصی به تئاتر خیابانی، پیوند پژوهش و اجرا و توجه به ظرفیت‌های بومی و آیینی خوزستان برگزار می‌شود. پیشینه تئاتر خیابانی در خوزستان و باغملک، زیبایی‌شناسی اجرا در فضای باز، آسیب‌شناسی جشنواره‌ها، نمایش‌های آیینی سنتی و نقش مکان و تماشاگر از جمله محورهای پیشنهادی این سمینار است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات و جستارهای پنج تا هشت هزار کلمه‌ای، پیشنهاد سخنرانی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای یا طرح کارگاه آموزشی یک‌روزه خود را تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ارسال کنند. آثار برگزیده در سمینار ارائه و در قالب یک مجموعه پژوهشی منتشر می‌شوند و به صاحبان آثار منتخب جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

اعلام نتایج پذیرش آثار ۲۴ آبان ۱۴۰۵ خواهد بود.

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