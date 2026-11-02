آغاز عملیات مرمت و احیای محوطه تاریخی قلعه سالار محتشم خمین

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: قلعه سالار محتشم خمین به‌عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی و فرهنگی استان، از ارزش‌های معماری و هویتی ویژه‌ای برخوردار است و حفاظت، مرمت و احیای بخش‌های مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: تمرکز اصلی عملیات مرمتی جدید بر محوطه تاریخی بنا و احیای جلوه‌های اصیل معماری آن قرار دارد که در همین راستا، بازسازی و اجرای مجدد کل شرفی در جداره‌های مشرف به حیاط، مطابق با الگوی معماری موجود و با هدف حفظ هماهنگی و یکپارچگی بصری بنا در دستور کار قرار گرفته است.

او ادامه داد: تراشیدن اندودهای فرسوده کاهگل در جداره‌های حیاط و اجرای مجدد اندودها مطابق با الگوی اصیل بنا، همچنین مرمت و سامان‌دهی ناودانی‌های حیاط با هدف بهبود هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نفوذ رطوبت، از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این مرحله از عملیات مرمت است.

محمودی با اشاره به برنامه احیای حوض تاریخی محوطه تصریح کرد: احیا و آب‌بندی حوض و استقرار فواره با هدف ایجاد آب‌نما، از دیگر بخش‌های این پروژه است که علاوه بر بازگرداندن کارکرد و جلوه زیبای این عنصر معماری، در ارتقای کیفیت بصری و فضاسازی محوطه تاریخی قلعه نقش مؤثری خواهد داشت.



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