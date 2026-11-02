۵۰ میراث نامنقول فارس در مسیر ثبت ملی قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا صدیقه عبدالهی امروز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: مجموع آثار تاریخی نامنقول ثبت ملی و واجد ارزش ثبت‌شده و پرونده‌های در دست بررسی استان فارس به حدود سه هزار و ۲۲۰ اثر می‌رسد.

مسئول ثبت میراث نامنقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به گستردگی آثار تاریخی و فرهنگی فارس افزود: با این حال، درباره سهم این استان از مجموع آثار ثبت‌شده کشور، آمارهای متفاوتی مطرح می‌شود که برخی اظهارات مبنی بر سهم ۳۰ درصدی این استان از آثار کشور، دقیق نیست.

عبداللهی با اشاره به تکمیل ۵۰ پرونده میراث تاریخی نامنقول برای ثبت ملی، گفت: مجموعه تاریخی روستای کهنه اوز با آثار ارزشمندی شامل قلعه تاریخی بر فراز کوه، کاروانسرا، امامزاده، بافت تاریخی، حمام، خانه‌های تاریخی و آب‌انبار مستندنگاری و آماده ثبت شده است.

او اضافه کرد: باغ‌های تاریخی، کتیبه و استودان های ساسانی، پل‌های تاریخی، خانه‌های تاریخی استهبان و سنگ‌آبه‌های شیره‌پزی کوهمره سرخی شیراز برخیراز این میراث آماده ثبت ملی هستند.

مسئول ثبت میراث نامنقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس بیان کرد: این سازه‌های سنگی از آثار خاص منطقه به شمار می‌روند و بر اساس بررسی‌های انجام‌ شده، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نمونه از آن‌ها در این منطقه وجود دارد که پرونده این اثر به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص در حال پیگیری است.

عبداللهی با اشاره به اهمیت منابع آبی در شکل‌گیری تاریخ و تمدن ایران، اظهار کرد: امسال توجه ویژه‌ای به ثبت قنات‌ها داریم، چراکه منابع آبی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری تمدن در ایران بوده‌اند و با توجه به خشکسالی‌های موجود، احیا و توجه دوباره به این سازه‌های تاریخی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

او افزود: در این زمینه تلاش می‌کنیم قنات‌ها شناسایی، ثبت و معرفی شوند و در این مسیر، تفتی از پیشکسوتان مطالعه قنات‌های تاریخی کشور، با ارائه اطلاعات و تجربه‌های خود به آماده‌سازی این پرونده‌ها کمک می‌کنند.

مسئول ثبت میراث نامنقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به محدودیت‌های ثبت میراث تاریخی هر استان در سال‌های گذشته، گفت: با پیگیری‌های انجام شده، طی سه سال گذشته، زمینه حضور اعضای شورای ملی ثبت آثار در فارس فراهم شد تا پرونده‌های این استان به‌صورت اختصاصی بررسی شوند.

عبدالهی ادامه داد: با فراهم شدن این امکان، طی سه سال اخیر، با حضور اعضای شورای ملی، جلسات اختصاصی برای بررسی آثار فارس برگزار شد که نتیجه خوبی داشت و تعدادی از پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل نیز به ثبت رسید.

او اضافه کرد: قرار است اعضای شورای ملی بار دیگر به فارس دعوت شوند تا پرونده‌های آماده‌ شده، بررسی و دفاع شوند.

مسئول ثبت میراث نامنقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به سیر تاریخی قوانین و معیارهای ثبت آثار نامنقول از ۱۳۱۰ تاکنون، گفت: حدود سال ۱۳۹۸، مجموعه‌ای شامل ۱۵ معیار برای ثبت آثار تدوین شد تا امکان شناسایی و ثبت آثار با ارزش‌های گوناگون فراهم شود.

عبدالهی افزود: بر اساس این معیارها، علاوه بر قدمت تاریخی، شاخص‌هایی مانند اهمیت یک اثر در هویت‌بخشی به یک روستا، محل وقوع رویدادهای مهم و آثار متعلق به معماران شناخته‌شده نیز مورد توجه قرار گرفت.

او بیان کرد: برای نمونه، ممکن است یک روستا تنها یک اثر شاخص داشته باشد که از قدمت چندانی نیز برخوردار نیست اما نقش مهمی در هویت آن منطقه ایفا کند؛ چنین آثاری با استناد به معیارهای تعیین‌شده، قابلیت ثبت دارند.

مسئول ثبت میراث نامنقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با قدردانی از همکاری انجمن‌های غیردولتی و کارشناسان پیشکسوت گفت: بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای تهیه پرونده‌ها با کمک انجمن‌ها و افراد آگاه به آثار مناطق جمع‌آوری می‌شود و این همکاری‌ها در پیشبرد کار موثر بوده است.

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