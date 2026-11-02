حسین محمودی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در یادداشتی نوشت: در دوره قاجاریه (۱۷۸۹ تا ۱۹۲۵ میلادی)، باغ‌سازی ایرانی ضمن حفظ بسیاری از اصول و الگوهای سنتی، تحت تأثیر تحولات فرهنگی و ارتباطات گسترده‌تر ایران با اروپا، تغییراتی در ساختار فضایی، طراحی عمارت‌ها و شیوه‌های منظرپردازی تجربه کرد. بررسی باغ‌های این دوره، امکان شناخت بهتر تحولات معماری منظر ایران و چگونگی تعامل سنت‌های بومی با جریان‌های جدید طراحی را فراهم می‌سازد.

باغ‌های ایرانی در دوره قاجاریه؛ تداوم سنت، تحول در منظر و ضرورت حفاظت

باغ ایرانی از مهم‌ترین جلوه‌های پیوند میان معماری، طبیعت، فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی است که در طول تاریخ، متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. در دوره قاجاریه (۱۷۸۹ تا ۱۹۲۵ میلادی)، باغ‌سازی ایرانی ضمن حفظ بسیاری از اصول و الگوهای سنتی، تحت تأثیر تحولات فرهنگی و ارتباطات گسترده‌تر ایران با اروپا، تغییراتی در ساختار فضایی، طراحی عمارت‌ها و شیوه‌های منظرپردازی تجربه کرد. بررسی باغ‌های این دوره، امکان شناخت بهتر تحولات معماری منظر ایران و چگونگی تعامل سنت‌های بومی با جریان‌های جدید طراحی را فراهم می‌سازد.

یکی از ویژگی‌های مهم باغ‌های ایرانی در دوره قاجار، تداوم اصول بنیادین باغ‌سازی سنتی، از جمله نظم هندسی، محوربندی، تقارن، حضور آب و استفاده هدفمند از پوشش گیاهی بود. آب به‌عنوان یکی از عناصر اصلی سازمان‌دهنده فضا، از طریق جوی‌ها، حوض‌ها و آب‌نماها در باغ جریان می‌یافت و ضمن ایجاد طراوت و آسایش اقلیمی، نقش مهمی در شکل‌گیری منظر و زیبایی بصری مجموعه ایفا می‌کرد. درختان سایه‌انداز، مسیرهای دسترسی، دیوارهای پیرامونی و کوشک‌های باغ نیز در کنار یکدیگر، ساختاری منسجم ایجاد می‌کردند که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای عملکردی، واجد ارزش‌های زیبایی‌شناختی و فرهنگی بود.

در دوره قاجاریه، باغ‌ها از نظر کارکرد و جایگاه اجتماعی نیز اهمیت قابل‌توجهی داشتند. باغ‌های سلطنتی، حکومتی و اعیانی، علاوه بر آنکه فضاهایی برای استراحت، تفریح و اقامت فصلی به شمار می‌رفتند، محل برگزاری مراسم رسمی، پذیرایی از مهمانان و نمایش قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی صاحبان خود بودند. در تهران، با گسترش تدریجی پایتخت و شکل‌گیری مجموعه‌های حکومتی و اقامتگاه‌های وابسته به دربار، باغ‌های متعددی ایجاد یا توسعه یافتند که بخشی از ساختار فضایی و هویت تاریخی شهر را شکل می‌دادند. باغ گلستان و مجموعه تاریخی آن را می‌توان از نمونه‌های شاخص پیوند باغ‌سازی، معماری سلطنتی و تحولات هنری این دوره دانست.

از دیگر جنبه‌های قابل‌توجه باغ‌سازی قاجاری، تأثیرپذیری تدریجی از الگوهای معماری و هنر اروپایی است. این تأثیرات در برخی مجموعه‌ها، در طراحی عمارت‌ها، جزئیات تزئینی، شیوه‌های آرایش فضا و نحوه ارتباط میان بنا و محوطه نمایان شد. بااین‌حال، این تحولات به معنای کنار گذاشتن کامل اصول باغ‌سازی ایرانی نبود؛ بلکه در بسیاری از نمونه‌ها، عناصر جدید در کنار ساختارهای سنتی قرار گرفتند و ترکیبی از ویژگی‌های بومی و گرایش‌های نوظهور را پدید آوردند. ازاین‌رو، باغ‌های این دوره را باید بخشی از روند تحول تاریخی باغ ایرانی دانست که در آن، تداوم سنت و پذیرش تغییر به‌صورت هم‌زمان قابل مشاهده است.

از منظر میراث فرهنگی و حفاظت و مرمت، باغ‌های قاجاری صرفاً مجموعه‌هایی متشکل از درختان، مسیرها و بناهای تاریخی نیستند، بلکه نظام‌هایی به‌هم‌پیوسته از عناصر معماری، طبیعی، تاریخی و فرهنگی محسوب می‌شوند. ارزش این مجموعه‌ها در ارتباط میان اجزای مختلف آن‌ها، از جمله کوشک‌ها، دیوارهای پیرامونی، شبکه آبرسانی، پوشش گیاهی، محورهای حرکتی و چشم‌اندازهای طراحی‌شده نهفته است. بنابراین، هرگونه مداخله حفاظتی یا مرمتی در این باغ‌ها باید بر پایه شناخت دقیق پیشینه تاریخی، بررسی اسناد و تصاویر قدیمی، مطالعات میدانی و ارزیابی وضعیت موجود انجام گیرد.

یکی از چالش‌های اساسی در حفاظت از باغ‌های تاریخی قاجاری، تغییر کاربری، ساخت‌وسازهای نامتناسب، تخریب تدریجی عناصر معماری، اختلال در نظام سنتی آبرسانی و از بین رفتن پوشش گیاهی اصیل است. همچنین، گسترش شهرها و تغییرات اقلیمی می‌توانند به کاهش یکپارچگی منظر تاریخی و تضعیف ارتباط میان باغ و بستر طبیعی و شهری آن منجر شوند. در چنین شرایطی، حفاظت مؤثر مستلزم اتخاذ رویکردی جامع است که علاوه بر مرمت بناها و سامان‌دهی فضای سبز، به حفظ ساختار تاریخی، احیای نظام آب، صیانت از گونه‌های گیاهی متناسب با پیشینه باغ و کنترل مداخلات جدید توجه داشته باشد.

در نهایت، باغ‌های ایرانی دوره قاجاریه را می‌توان اسنادی زنده از تاریخ معماری منظر ایران دانست که ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری یک دوره مهم تاریخی را در خود جای داده‌اند. حفاظت و احیای اصولی این باغ‌ها، افزون بر جلوگیری از نابودی بخشی از میراث معماری کشور، زمینه انتقال دانش سنتی باغ‌سازی و تقویت هویت تاریخی شهرها را فراهم می‌کند. تحقق این هدف نیازمند مستندسازی دقیق، بهره‌گیری از روش‌های علمی حفاظت و مرمت، مشارکت متخصصان و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه‌هاست؛ رویکردی که می‌تواند استمرار حیات باغ‌های تاریخی را در کنار نیازهای جامعه معاصر تضمین کند.

انتهای پیام/