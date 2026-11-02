ثبت ۱۰ میراث ناملموس یزد در فهرست آثار ملی کشور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا فلاحتی با اشاره به ثبت جدید آثار ناملموس استان یزد اظهار کرد: آیین سنتی کجوش میبد، روش تهیه قرمه ندوشن، فرهنگ بافت قالی اسفندآباد، مراسم باغچه احمدآباد اردکان، مراسم «دوست دوست» در شب بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان، مهارت بافت جاروی بافقی، مهارت تهیه خرما شکلاتی، مهارت تهیه کلوچه ندوشن، مهارت تولید صابون سنتی ابرکوه و فهرج و نحوه پخت نان کیمه ندوشن، ۱۰ اثری هستند که به‌تازگی در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند.

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: این آثار، جلوه‌هایی ارزشمند از میراث فرهنگی زنده استان یزد هستند که درگذر نسل‌ها شکل‌گرفته و با زندگی اجتماعی، آیین‌ها، باورها، دانش و مهارت‌های سنتی مردم مناطق مختلف استان پیوند خورده‌اند.

فلاحتی با تأکید بر اهمیت ثبت میراث ناملموس بیان کرد: ثبت ملی این آثار، علاوه بر مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان، زمینه مناسبی برای پاسداشت سنت‌ها، انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده و تقویت هویت فرهنگی جوامع محلی فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد: صیانت از میراث فرهنگی ناملموس نیازمند مشارکت فعال جوامع محلی، استادکاران، حاملان سنت‌ها و نسل جوان است و ثبت این آثار می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و حفظ و احیای داشته‌های ارزشمند فرهنگی استان یزد داشته باشد.

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