بازدید ۱۵ تور گردشگری داخلی و خارجی از مزارع زعفران تربت حیدریه و زاوه در قالب تورهای گردشگری کشاورزی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تاکنون ۱۵ تور گردشگری از استان‌های مختلف کشور با برنامه‌ای جامع از مزارع زعفران، بازار گل و پژوهشکده زعفران، تجربه منحصربه‌فردی از فرهنگ تولید زعفران را برای بازدیدکنندگان رقم زده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه با اشاره به اهمیت گردشگری کشاورزی در این شهرستان افزود: برنامه بازدیدهای این سال با رویکرد «تجربه کامل محصول» طراحی شده است تا گردشگران تنها شاهد محصول نباشند، بلکه در تمامی مراحل تولید سهیم شوند.

محمدی ادامه داد: برنامه سفر گردشگران علاوه بر تجربه برداشت در مزارع زعفران شامل بازدید از بازار گل است که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این تور، حضور در بازار گل منطقه بود که امکان مشاهده تنوع گونه‌ای و تعامل مستقیم با کشاورزان و توزیع‌کنندگان گل را برای گردشگران فراهم کرد.

او بازدید از پژوهشکده زعفران و مراکز آزمایشگاهی زعفران را یکی از برنامه‌های جذاب تورها دانست که گردشگران با ورود به فضای علمی و تخصصی، با جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه ارتقای کیفیت، روش‌های نوین تکثیر و مدیریت آفات زعفران آشنا شدند تا درک عمیقی از اهمیت علمی این محصول پیدا کنند.

محممدی، آشنایی با فرهنگ نوشیدنی و دمنوش‌های زعفرانی را از دیگر بخش‌های تجربه‌گرایی طعم‌ها دانست و تصریح کرد: این رویکرد ترکیبی که شامل بخش‌های کشاورزی، علمی، تجاری و تجربه طعم است، می‌تواند برند گردشگری تربت‌حیدریه و زاوه را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد و توجه بیشتری را به ظرفیت‌های گردشگری روستایی و میراث مادی و معنوی منطقه جلب کند.

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