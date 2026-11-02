به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه تولید و تنوع صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی کرمان حاصل دانش، تجربه و ذوق هنری نسل‌های مختلف است و برخورداری از این پشتوانه فرهنگی و تنوع رشته‌های بومی، فرصتی ارزشمند برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی این محصولات به شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی کرمان با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های اساسی در حوزه صنایع‌دستی، ایجاد بازارهای پایدار و تقویت تقاضا برای محصولات تولیدی هنرمندان است، افزود: خریدهای سازمانی می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در حمایت از تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد، به‌گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و معدنی، بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی، صنایع‌دستی استان را برای تهیه هدایای سازمانی، یادبودها و محصولات مناسبتی در اولویت قرار دهند.

او با تاکید بر اینکه چنین رویکردی فراتر از یک اقدام حمایتی مقطعی، به معنای ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان است، تصریح کرد: با شکل‌گیری این ارتباط، علاوه بر افزایش فروش محصولات، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید، حفظ اشتغال کارگاه‌های صنایع‌دستی، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای هنرمندان و فعالان این حوزه فراهم می‌شود.

فرخی با اشاره به قابلیت عرضه رشته‌هایی همچون پته‌دوزی، گلیم شیریکی‌پیچ، حصیربافی، مسگری، سفال و سرامیک و سایر هنرهای سنتی استان در قالب هدایای سازمانی و محصولات اختصاصی خاطرنشان کرد: تنوع محصولات، قابلیت طراحی متناسب با نیاز مشتریان و برخورداری از هویت فرهنگی و هنری، از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند صنایع‌دستی کرمان را به گزینه‌ای ارزشمند برای تامین هدایای سازمانی تبدیل کند.

معاون صنایع‌دستی کرمان در ادامه بیان کرد: برای تحقق این ظرفیت، ضروری است زمینه ارتباط مستقیم میان هنرمندان و تولیدکنندگان با مجموعه‌های اقتصادی فراهم شود و با شناسایی توان تولیدی کارگاه‌ها، معرفی محصولات، توجه به کیفیت، بسته‌بندی مناسب، قیمت‌گذاری اصولی و تسهیل فرآیند سفارش و خرید، مسیر حضور صنایع‌دستی در بازارهای سازمانی هموار شود.

او در پایان تاکید کرد: انتخاب صنایع‌دستی به‌عنوان هدیه سازمانی، تنها خرید یک محصول نیست، بلکه اقدامی در راستای معرفی هویت فرهنگی کرمان، پاسداشت هنرهای اصیل ایرانی و حمایت از دستان هنرمندی است که سرمایه فرهنگی و هنری این سرزمین را زنده نگه داشته‌اند، گسترش این فرهنگ می‌تواند سهم موثری در رونق اقتصاد صنایع‌دستی و تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی استان کرمان به فرصت‌های واقعی اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام/