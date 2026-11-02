به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: خراسان جنوبی با دارا بودن پتانسیل‌های بی‌نظیر در حوزه گردشگری روستایی، یکی از مقاصد نوظهور و در حال رشد در نقشه گردشگری ایران است. هدف ما از این همکاری با شبکه خبر، فراتر از یک گزارش ساده است؛ ما در پی مستندسازی روایت‌های اصیل از زندگی، فرهنگ و طبیعت روستاهای منتخب هستیم تا این گنجینه‌های پنهان را به چشم مخاطبان سراسری و بین‌المللی باز کنیم.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این پروژه مستندسازی بر روی روستاهای استراتژیک و دارای جاذبه‌های متنوع تمرکز دارد؛ از جمله روستای چنشت با بافت تاریخی و اقلیمی منحصربه‌فرد، روستای دهسلم، تاجمیر، افین از مراکز اصلی پرورش زرشک بی‌دانه استان و جهان، روستای فورگ که در شهرستان‌های سربیشه، نهبندان و درمیان واقع شده‌اند با احتمال افزایش برخی روستاهای دیگر مانند آرک در شهرستان خوسف روبروست.

عرب با تأکید بر اهمیت این اقدام افزود: پخش این مستندها در شبکه‌های سراسری صدا و سیما، نقشی کلیدی در تغییر تصویر ذهنی گردشگران و معرفی خراسان جنوبی به عنوان مقصدی برای تجربه‌های بکر و متفاوت ایفا خواهد کرد. این مستندها نه تنها جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ما را معرفی می‌کنند، بلکه زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری روستایی فراهم کرده و مسیر توسعه پایدار در این روستاها را هموار می‌کند.

انتهای پیام/