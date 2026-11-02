بررسی پرونده ۲ متقاضی در کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری استان اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: با تشکیل جلسه کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری پرونده ۲ متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری بررسی شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: متقاضیان حاضر در این جلسه در رشته طبیعت‌گردی داوطلب دریافت کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی بودند که مصاحبه حضوری از آنها به عمل آمد.

او تاکید کرد: علاوه بر مصاحبه‌های حضوری، در این جلسه مسائل و مشکلات حوزه راهنمایان گردشگری و نحوه فعالیت آنها توسط اعضای کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نجارقابل ادامه داد: راهنمایان گردشگری بخش مهمی از جامعه گردشگری کشور هستند و ما در استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، همواره برای توسعه جامعه راهنمایان گردشگری استان تلاش می‌کنیم.

انتهای پیام/