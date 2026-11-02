به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرماندار شهرستان فردوس، به‌همراه مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری، با حضور در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با رئیس و کارکنان اداره دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، گزارشی از وضعیت حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اقدامات یگان حفاظت، پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی فردوس، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های گردشگری را از ضرورت‌های توسعه این شهرستان دانست و با تشریح چالش‌های پیش‌روی فعالان صنایع‌دستی، موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و کمبودهای اعتباری، خواستار حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت‌ها و شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای شد.

مهدی استیری، فرماندار شهرستان فردوس نیز در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مجموعه میراث‌فرهنگی در صیانت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های این سه حوزه در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد.

فرماندار شهرستان فردوس با بیان اینکه میراث‌فرهنگی و گردشگری می‌توانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در فردوس داشته باشند، اظهار کرد: فرمانداری از اجرای پروژه‌های گردشگری، حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی پشتیبانی می‌کند و مسائل و موانع مطرح‌شده نیز از طریق کارگروه‌های تخصصی پیگیری خواهد شد.

او همچنین با حضور در بخش‌های مختلف اداره، با کارکنان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت.

این بازدید با بررسی روند ارائه خدمات به مراجعان و گردشگران و گفت‌وگو درباره راهکارهای ارتقای عملکرد و تسهیل خدمات در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس به پایان رسید.

انتهای پیام/