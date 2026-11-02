به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی مازندران اظهار کرد: هفته مازندران فرصت ارزشمندی برای معرفی پیشینه تاریخی، آداب‌ و رسوم، سنت‌های بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان بابل است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل، افزود: در آستانه فرارسیدن هفته مازندران و هفته کتاب و کتابخوانی، نشست‌های هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه‌ها، نهادها و ادارات شهرستان برگزار شد تا زمینه مشارکت و همکاری مجموعه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی فراهم شود.

فلاح با تأکید بر پیوند میان میراث‌فرهنگی و فرهنگ مطالعه تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان در برنامه‌های این مناسبت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تاریخ بومی و تقویت فرهنگ کتابخوانی، به‌ویژه در میان نسل جوان، داشته باشد.

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