به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، آلبوم موسیقی «دَم» (DAM) به آهنگسازی مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی و تهیه‌کنندگی مشترک رضا فتح‌اللهی‌پور و مریم شریف‌زاده ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور جمعی از چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی و هنری در کتابسرای راوی واقع در منطقه تجریش تهران، باغ فردوس، خیابان کیارستمی، کوچه دلبر رونمایی می‌شود.

این آلبوم که شامل ۱۱ قطعه است، به تازگی از سوی موسسه فرهنگی و هنری «نغمه جاودان آفرینش» منتشر شده و با مدیریت پخش نشر «جوان» به صورت فیزیکی (CD) و همچنین در تمامی پلتفرم‌های معتبر دیجیتال داخلی و خارجی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی آهنگسازی قطعات این آلبوم را برعهده داشته‌اند و حامی حقیقی مدیریت صدابرداری، میکس و مسترینگ اثر را نیز انجام داده است.

در این آلبوم خوانندگانی چون سودابه امانی، مصطفی محمودی، هادی فیض‌آبادی و مریم شریف‌زاده با همراهی نوازندگانی چون حامد ابراهیمی، علی بوستان، هوشمند عبادی، آزاد میرزاپور، سعید ابراهیمی، ابراهیم یساول‌زاده، امیررضا فلاح، حامی حقیقی، علی جعفری پویان، سهراب برهمندی، مهرداد عالمی و مونا ربیعیان همکاری کرده‌اند.

تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری آلبوم «دم» را مریم شریف‌زاده و رضا فتح‌الهی‌پور بر عهده داشته‌اند و علی بوستان مدیریت هنری اثر و گرافیک کار را انجام داده است.

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