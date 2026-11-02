۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

با حضور چهره‌های فرهنگی و هنری؛

آلبوم موسیقی «دَم» مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی رونمایی می‌شود

آلبوم موسیقی «دَم» مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «دَم» جمعه ۱۵ آبان‌ در کتابسرای راوی برگزار می‌شود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، آلبوم موسیقی «دَم» (DAM) به آهنگسازی مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی و تهیه‌کنندگی مشترک رضا فتح‌اللهی‌پور و مریم شریف‌زاده ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور جمعی از چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی و هنری در کتابسرای راوی واقع در منطقه تجریش تهران، باغ فردوس، خیابان کیارستمی، کوچه دلبر رونمایی می‌شود.

این آلبوم که شامل ۱۱ قطعه است، به تازگی از سوی موسسه فرهنگی و هنری «نغمه جاودان آفرینش» منتشر شده و با مدیریت پخش نشر «جوان» به صورت فیزیکی (CD) و همچنین در تمامی پلتفرم‌های معتبر دیجیتال داخلی و خارجی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی آهنگسازی قطعات این آلبوم را برعهده داشته‌اند و حامی حقیقی مدیریت صدابرداری، میکس و مسترینگ اثر را نیز انجام داده است.

در این آلبوم خوانندگانی چون سودابه امانی، مصطفی محمودی، هادی فیض‌آبادی و مریم شریف‌زاده با همراهی نوازندگانی چون حامد ابراهیمی، علی بوستان، هوشمند عبادی، آزاد میرزاپور، سعید ابراهیمی، ابراهیم یساول‌زاده، امیررضا فلاح، حامی حقیقی، علی جعفری پویان، سهراب برهمندی، مهرداد عالمی و مونا ربیعیان همکاری کرده‌اند.

تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری آلبوم «دم» را مریم شریف‌زاده و رضا فتح‌الهی‌پور بر عهده داشته‌اند و علی بوستان مدیریت هنری اثر و گرافیک کار را انجام داده است.

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کد خبر 1405081100786
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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