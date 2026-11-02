به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در صبح دوشنبه ۱۱ آبان ماه، اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه ساوه- تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروز بهرام، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در محور شهریار- تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

او با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان به رانندگان توصیه کرد با توجه به افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها در شرایط بارندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزند.

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