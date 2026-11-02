به گزارش میراث آریا، سریال تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» با کسب جایزه بهترین سریال سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU)، افتخاری دیگر برای تلویزیون ایران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی رقم زد.

این مجموعه تلویزیونی که با موضوع جنگ رمضان تولید شده است، در رقابت با آثار کشورهای مختلف موفق به کسب جایزه بهترین سریال اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ شد.

مهدی نقویان، رئیس سیمافیلم، پس از دریافت جایزه، با اشاره به شرایط تولید این مجموعه گفت: این سریال در جریان جنگ ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران تولید و پخش شده است.

نقویان با تأکید بر حق ملت ایران برای استقلال و آزادی، ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که رسانه‌های جهان هم بتوانند مستقل و آزاد فعالیت کنند.

این جایزه یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در شصت و سومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در کلمبو پایتخت سریلانکا به مهدی نقویان، نماینده سازمان صداوسیما، اهدا شد.

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