تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش میراث آریا، در اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام شده است که به منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل حضور آنان در راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه که در خیابان طالقانی، مقابل لانه جاسوسی سابق، برگزار می‌شود، ناوگان ویژه شرکت واحد از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

این خدمات از مبادی میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب اسلامی، میدان خراسان، شهرک شهید بروجردی، میدان رسالت، پایانه شهید محلاتی، میدان ابوذر، تهرانسر، فلکه دوم صادقیه، میدان شهرری، فلکه سوم دولت آباد و میدان بهارستان ارائه می‌شود.

عوامل امدادی و نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در محل مراسم حضور خواهند داشت. همچنین با استقرار ناوگان در خیابان‌های محدوده برگزاری مراسم، تمهیدات لازم برای بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش‌بینی شده است.

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